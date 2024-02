Allein der Akku des P28K soll 266 Gramm wiegen, insgesamt ist das Gerät mehr als doppelt so schwer wie ein iPhone 15 Pro Max. Avenir Telecom

Leere Akkus gehören wohl zu den größten Ärgernissen des modernen Lebens. Und weil Probleme da sind, um gelöst zu werden, hat Avenir Telecom unter der Energizer-Lizenz auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona mit dem P28K ein Smartphone präsentiert, das laut Eigenangabe "den stärksten Akku der Welt" hat. Und nachdem das Vorgängermodell bei einem Crowdfunding-Versuch durchgefallen war, soll das aktuelle Gerät im Oktober zum Preis von knapp 250 Euro tatsächlich auf den Markt kommen.

Gewaltige Werte ...

Kam der Akku des Vorgängers noch auf eine Kapazität von 18.000 mAh, so sollen es beim aktuellen Modell 28.000 mAh sein. Üblich sind heutzutage Kapazitäten zwischen 4.000 und 5.000 mAh.

Mit dieser Kapazität soll der Akku laut Hersteller im Standby 2.252 Stunden beziehungsweise fast 94 Tage durchhalten. Die Gesprächszeit beziffert Energizer laut einem Artikel von Heise.de mit 122 Stunden, das sind etwa mehr als fünf Tage. Laut einem Bericht von "The Verge" soll man das Gerät bei normaler Nutzung rund eine Woche verwenden können, ohne es aufladen zu müssen.

Unterstützt wird auch eine Schnelladefunktion. Mit dem mitgelieferten 36-Watt-Ladegerät soll sich der gewaltige Akku dem Anbieter zufolge in weniger als 90 Minuten voll aufladen lassen.

... auch beim Gewicht

Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und das äußert sich im vorliegenden Fall vor allem in puncto Größe und Gewicht. So ist das Gerät mit Maßen von 178,1 × 84 × 27,8 Millimeter deutlich klobiger als die Geräte der Konkurrenz. Außerdem wiegt das Gerät mit 570 Gramm deutlich mehr als die meisten Smartphones: Das iPhone 15 Pro Max ist mit 221 Gramm weniger als halb so schwer. Allein der Akku des P28K soll 266 Gramm wiegen.

Allerdings kommt das P28K auch in einem äußerst robusten Gehäuse daher: Es ist staub- und wasserdicht nach IP69, kann also auch Wasser bei Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung widerstehen. In Kombination mit dem starken Akku dürfte es somit vor allem für längere Outdoor-Anwendungen gedacht sein, bei denen nicht immer eine Steckdose zur Verfügung steht.

Die restliche Hardware fällt hingegen eher bescheiden aus. Angetrieben wird das Gerät von einem Mediatek MT6789, das 6,8 Zoll große Display stellt 2.460 mal 1.080 Pixel dar. Nur zwei der drei rückseitigen Kameras sind laut Heise.de ansteuerbar: eine 64-Negapixel-Hauptkamera und eine 20-Megapixel-Ultraweitkamera. An Bord sind 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz, 5G wird nicht unterstützt. Das Gerät wird mit Android 14 ausgeliefert. (red, 26.2.2024)