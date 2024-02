Text von "October Rain"

Writers of the history

Stand with me

Look into my eyes and see

People go away but never say goodbye

Someone stole the moon tonight

Took my light

Everything is black and white

Who’s the fool who told you

Boys don’t cry

Hours and hours and flowers

Life is no game for the cowards

Why does time go wild

Every day I’m loosing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm

We got nothing to hide

Take me home

And leave the world behind

And I promise you that never again

I’m still wet from this october rain

October Rain

Living in a fantasy

Ecstasy

Everything’s meant to be

We shall pass but love will never die

Hours and hours and flowers

Life is no game for the cowards

Why does time go wild

Every day I’m loosing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm

We got nothing to hide

Take me home

And leave the world behind

And I promise you that never again

I’m still wet from this october rain

October Rain

October Rain

לא נשאר אוויר לנשום

אין מקום

אין אותי מיום ליום

כולם ילדים טובים אחד אחד

(Übersetzung: There’s no air left to breathe

There’s no space

I’m gone day by day

Everyone is good kids one by one)

