Fast die Hälfte der Prada-Männer trug in der letzten Show Krawatte. APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Der Moderator Hans-Joachim Kulenkampff war einer, der Schauspieler Lars Eidinger und der Trompeter Till Brönner. In Deutschland wurde seit den Fünfzigerjahren verdienten Schlipsträgern der Titel "Krawattenmann" verliehen. Bis im Jahr 2019 plötzlich Schluss war. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Sicher ist: Die Finanzkrise hatte dem Businesslook eine handfeste Vertrauenskrise beschert. Kein Mensch wollte Ende der Nullerjahre mit den Bänkern in Schlips und Kragen in Zusammenhang gebracht werden. Dann kam die Pandemie, und der Jogginganzug brach der Krawatte das Genick. Wer besaß schon den Nerv, sich im Homeoffice einen Schlips zu binden?

Der gelockerte Auftritt scheint auf dem Polit-Parkett Schule gemacht zu haben, bestes Beispiel in Österreich: Andreas Babler. Im Fall des roten Vorarbeiters soll der Auftritt "oben ohne" wohl zupackende Hemdsärmeligkeit verbildlichen. Ob dieses Programm bei der jungen Generation ankommt? Die scheint die Krawatte nämlich neu zu entdecken.

Das wieder erwachte Interesse an dem Accessoire lässt auch die Modeindustrie nicht kalt. Im Jänner trug die Hälfte der Männer auf dem Laufsteg der Prada-Show Krawatte, genauer: 24 von 49 Models. Der US-amerikanische Modedesigner Tommy Hilfiger, ansonsten für lockere Auftritte bekannt, schlang unlängst während der New Yorker Modewoche Männern wie Frauen lose Binder um die Hälse.

Lose Krawatten bei Tommy Hilfiger. AP

Das darf als Signal verstanden werden – und wird es auch, geschlechterübergreifend. Phoebe Bridgers, Lucy Dacus und Julien Baker von der US-Band Boygenius wählten für ihren Grammy-Auftritt cremeweiße Anzüge und dunkle Schlipse von Thom Browne, Billie Eilish scheint überhaupt kaum einen öffentlichen Auftritt mehr ohne Krawatte hinlegen zu wollen.

Am lässigsten sehen die Krawatten momentan aber an der US-amerikanischen Schauspielerin Ayo Edebiri, Jahrgang 1995, aus. Als sie vor einigen Wochen mit einer ledernen 450-Dollar-Krawatte der Marke Bottega Veneta durch New York lief, bejubelte das Magazin "Harper's Bazaar" die legere Kombination.

Billie Eilish erschien zu den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles mit Krawatte unter dem Pullunder. EPA

Denn so viel ist sicher: So wie von Krawattenmann Hans-Joachim Kulenkampff wird das Accessoire (auf Tiktok) heute nicht mehr getragen. Hier heißt das Motto: lose hängend, dafür sexy. (Anne Feldkamp, 27.2.2024)