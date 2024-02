Die deutsche Polizei kann einen Fahndungserfolg für sich verbuchen. IMAGO/Christoph Hardt

Berlin – Die unter anderem wegen versuchten Mordes gesuchte RAF-Terroristin Daniela Klette ist festgenommen worden. Die 65-Jährige sei am Montag in Berlin gefasst worden, nähere Informationen zu den genauen Umständen lägen nicht vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Verden am Dienstag. Klette wird zur dritten Generation der linksextremistischen Rote Armee Fraktion (RAF) gezählt.

Trio bereits 2016 und 2020 zur Fahndung ausgeschrieben

Zuvor war bekannt geworden, dass die Ermittlungsbehörden im deutschen Niedersachsen zum dritten Mal nach drei ehemaligen Mitgliedern der Rote Armee Fraktion (RAF) suchen, die seit mehr als 30 Jahren untergetaucht sind. Das berichtet der "Spiegel" am Freitag. Namentlich geht es um Ernst-Volker Straub, Daniela Klette und Burkhard Garweg. Das Trio war bereits 2016 und 2020 zur Fahndung ausgeschrieben, 2020 wurden die drei sogar via Interpol gesucht. Ihnen werden unter anderem versuchter Mord sowie mehrere Raubüberfälle vorgeworfen.

Die RAF galt in der Bundesrepublik über Jahrzehnte als Inbegriff von Terror und Mord. Ihrem "bewaffneten Kampf" gegen das "imperialistische System" fielen dutzende Menschen zum Opfer. Insgesamt ermordete die RAF 34 Menschen, darunter hohe Repräsentanten von Wirtschaft und Politik. Die Terrorgruppe löste sich 1998 offiziell auf. (APA, red, 27.2.2024)