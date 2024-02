Die OnePlus Watch 2 verspricht 100 Stunden Akkulaufzeit. Möglich wird das durch einen Hardwaretrick sowie Verbesserungen am Betriebssystem

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die Akkulaufzeit bleibt bei aktuellen Smartwatches weiterhin ein Schwachpunkt, vor allem wenn darauf mächtige Systeme wie Apples watchOS oder Googles Wear OS laufen. Dass man hier ein Problem hat, ist den Herstellern natürlich klar, insofern versuchen sie, über immer neue Tricks zusätzliche Laufzeit aus ihren Geräten zu holen. Einen solchen stellt nun Google vor. Oneplus liefert die passende Hardware, und das Ergebnis klingt tatsächlich vielversprechend.

Wear OS Hybrid

Ein neuer Hybridmodus soll dafür sorgen, dass Wear-OS-Smartwatches künftig deutlich länger mit einer Akkuladung durchhalten. Die Idee dahinter ist nicht ganz neu: Neben dem Hauptchip wird noch ein speziell auf niedrigen Stromverbrauch optimierter Co-Prozessor in die Smartwatch integriert. Solche Zusatzchips gibt es bereits in vielen aktuellen Smartwatches, werden dort etwa für einfaches Aktivitätstracking verwendet, um stromsparend dauerhaft den Herzschlag oder Schritte erfassen zu können.

Die erste Smartwatch, die den neuen Hybridmodus von WearOS verwendet: Die OnePlus Watch 2 Oneplus

Nun soll der Aufgabenbereich solcher Chips aber ausgeweitet werden: So sollen künftig auch Benachrichtigungen oder gar eingehende Anrufe abgewickelt werden können, ohne dafür den Hauptprozessor bemühen zu müssen. Gerade Notifications sind oft ein Grund dafür, dass der Smartwatch-Akku schnell dahinschmilzt, vor allem wenn es in Gruppenchats wieder einmal lebhafter zugeht, und so bei jeder Benachrichtigung der Hauptchip aufgeweckt wird.

Umsetzung

Die erste Uhr, bei der dieser neue Hybridmodus zum Einsatz kommen soll, ist die gerade vorgestellte OnePlus Watch 2. Bei durchschnittlicher Nutzung soll diese hundert Stunden durchhalten. Zum Vergleich: Google gibt für seine Pixel Watch 2 eine Akkulaufzeit von 24 Stunden an. Ganz fair ist der Vergleich zwar nicht, da der Akku bei der OnePlus Watch 2 auch um 60 Prozent größer ist. Doch selbst wenn man das herausrechnet, bleibt eine fast dreimal so lange Akkulaufzeit.

Zwei Chips in einer Smartwatch helfen beim Stromsparen. Google

In der OnePlus 2 Watch ist neben einem Snapdragon W5 Chip auch der BES 2700 Mikrocontroller verbaut, der für die stromsparende Darstellung zuständig ist. Auf diesem läuft ein eigenes Echtzeitbetriebssystem, den Wechsel zwischen beiden Umgebungen übernimmt der neue Hybridmodus automatisch. Besagter Chip kommt sonst übrigens öfters einmal in Bluetooth-Kopfhörern zum Einsatz.

Details

Auf der OnePlus-Webseite gibt es ein paar weitere Details dazu, was alles über den Co-Prozessor abgewickelt werden kann. So zeigt sich, dass die stromsparende Interaktion mit dem Homescreen nur mit offiziellen Watchfaces klappt. Die Schnelleinstellungen lassen sich ebenfalls aufrufen, ohne den Hauptprozessor dabei aufzuwecken. Ebenso ist es möglich, ein Workout zu starten, ohne den Snapdragon-Chip bemühen zu müssen. (Andreas Proschofsky, 27.2.2024)