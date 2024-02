Verdacht: Softwarekonzern soll Kunden am Kauf von Sicherheitssoftware anderer Anbieter behindert haben

Unternehmen beschweren sich zunehmend über die Praxis des Technologiegiganten, seine Dienste zu bündeln REUTERS

Die Regulierungsbehörden der Europäischen Union (EU) nehmen einem Medienbericht zufolge den US-Softwarekonzern Microsoft wegen möglicher Behinderung seiner Kunden beim Kauf von Sicherheitssoftware von Konkurrenten unter die Lupe. Die EU-Wettbewerbshüter untersuchten in diesem Zusammenhang Microsofts Software Entra-ID, die früher als Azure Active Directory bekannt war, berichtete die Technologie-Website "The Information" am Dienstag unter Berufung auf ein EU-Dokument.

Die Software ermögliche es Unternehmen zu kontrollieren, welche Mitarbeiter sich in ihre Cloud-basierten Anwendungen einloggen könnten, heißt es in dem Bericht. In den vergangenen Jahren hatten sich Unternehmen zunehmend über die Praxis des Technologiegiganten beschwert, seine Dienste zu bündeln. Microsoft und die EU-Kommission reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters.

Alphabets Google Cloud verschärfte am Montag seine Kritik an Microsofts Cloud-Computing-Praktiken und erklärte, der Rivale strebe ein Monopol an, das der Entwicklung neuer Technologien wie der generativen Künstlichen Intelligenz (KI) schaden würde. (APA, 28.2.2024)