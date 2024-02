ADNOC gilt als einer der weltgrößten Erdölproduzenten und hält nun 24,9 Prozent bei der OMV. REUTERS/INQUAM PHOTOS

Wien – Beim teilstaatlichen Öl- und Gaskonzern OMV ist es zu einem Aktionärswechsel gekommen. Der langjährige Kernaktionär aus Abu Dhabi, der Staatsfonds Mubadala, hat seinen Anteil innerhalb des Emirats an die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) verkauft, wie die OMV am Donnerstagabend bekanntgab. ADNOC halte nun 24,9 Prozent der Aktien an der OMV, die ÖBAG (Österreichische Beteiligungs AG) halte weiterhin 31,5 Prozent. Die Aktienübertragung habe am 28. Februar stattgefunden.

Damit ist ADNOC, einer der weltgrößten Erdölproduzenten, nun der zweitgrößte Aktionär hinter der ÖBAG. Die Transaktion war bereits Ende 2022 angekündigt worden. (APA, 29.2.2024)