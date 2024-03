Nachdem Lena Schilling ihre Rede am Bundeskongress der Grünen gehalten hat, ist sie, wie sie sagt "in Peter Klien gelaufen". APA/ERWIN SCHERIAU

"Well, well, well." Die EU-Spitzenkandidatin der Grünen, Lena Schilling, hat sich am Sonntag nach ihrem Europakunde-Fauxpas in "Gute Nacht Österreich" auf Instagram zu Wort gemeldet. Sie habe schließlich versprochen, ihre Follower im Wahlkampf mitzunehmen "in Momenten, die schön sind, die schwierig sind und auch die mal peinlich sind". Sie hätte aber selbst nicht gedacht, dass sie schon nach einer Woche hier stehe.

"Totales Blackout"

Nach ihrer Rede beim Bundeskongress der Grünen, "nach einem der größten politischen Tage, die ich bis jetzt hatte", sagte Schilling, sei sie in den ORF-Satiriker Peter Klien gelaufen. Nachdem er sie zum EU-Beitritt von Österreich und dem Schilling – der Name ist schließlich Programm – gequizzt habe, habe er auch gefragt, wann denn Norwegen eigentlich den Euro bekommen hätte. Schilling konnte die Frage nicht beantworten. Auch auf die Folgefrage, ob den Norwegen Mitglied der EU sei (Spoiler: Nein!) wusste sie keine Antwort.

"Totales Blackout. Mein Kopf war einfach absolut leer", kommentiert Schilling die Szene auf Instagram. Und ergänzt, dass sie das normalerweise natürlich gewusst hätte. "Das Gschissenste dran ist wahrscheinlich, dass ich erst vor ein paar Monaten eine Uniarbeit drüber geschrieben habe", ärgert sich die 23-Jährige im Instagram-Video, "das heißt, ich hätte es wirklich wissen sollen."

Rückhalt von Maurer

Schillings Resümee? "Fehler passieren!" Sie versuche es mit Humor zu nehmen. Heute könne sie schon drüber lachen.

Rückendeckung bekommt Lena Schilling auch von der Klubobfrau der Grünen Sigrid Maurer. Bei der Klien´schen Frageweise würde auch langjährigen Profi-Politikerinnen und Politikern nicht immer alles auf Anhieb einfallen, schrieb Maurer bereits am Samstag auf Twitter: "Mir hätte das genauso passieren können." Alle Politikerinnen und Politiker würden sich bei einer Annäherung des Reporters dasselbe denken, so Maurer: "Shit wie peinlich wirds heute, und wir haben alle in Massen geliefert." (awie, 3.3.2024)