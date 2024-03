Wie der Name sagt, können Bootcut-Jeans (hier von Levi's) problemlos über Stiefeln getragen werden. Levis

Unlängst war die Schauspielerin Jennifer Lawrence in West Hollywood zum Dinner aus. Im Gepäck hatte sie Ehemann Cooke Maroney und Freundin Emma Stone. Das allein wäre für die Magazine keine Meldung gewesen – wenn da nicht Lawrences Outfit gewesen wäre. Zur Feier des Abends trug die US-Amerikanerin nämlich einen Oversize-Blazer aus Leder und eine lose geschnittene Jeans, die zum Boden hin auffällig luftig war. Die "Vogue" jubelte: Endlich wieder Bootcut Jeans! Und: "Effortless-Chic in Perfektion". Das Magazin stellte außerdem fest, dass sich Lawrences Stylistin Jamie Mizrahi modisch an Gwyneth Paltrow in ihrer "Brad-Pitt-Phase" orientiert haben dürfte.

Nun werden sich einige Leserinnen und Leser denken: Was heißt hier Paltrow in den Neunzigerjahren? Waren Bootcut-Jeans je weg? Ihnen sei gesagt: Ja! Seit dem Siegeszug der Skinny fristete die Hose mit leichtem Schlag ein Schattendasein. Wer leicht ausgestellte Hosen trug, machte sich verdächtig.

Doch jetzt ist alles anders. Vor allem die Generation Z, die auf weite Baggy Jeans schwört, macht sich seit einiger Zeit über älter gewordene Millennials in ihren hautengen Hosen lustig. Unlängst wurde in der "Zeit" richtigerweise festgestellt: "Die schmale Röhrenjeans ist zur Signature-Hose für Männer ab Mitte 40 geworden."

Noch mal leicht ausgestellt: Hosen von Levi's.

Es ist also nicht sonderlich verwunderlich, dass nun die Stunde der Bootcut-Jeans geschlagen hat. Sie ist nicht nur so geschnitten, dass sie über Stiefeln getragen werden kann, sie ist auch ein textilgewordener Kompromiss, eine Begegnungszone der Generationen. Millennials dürften sich an frühere Zeiten erinnert fühlen – vor der Existenz der Röhrlhose galt der Bootcut-Schnitt bekanntlich als kleidsame Allzweckwaffe. Und die Jungen? Sie können sich in der untenrum leicht ausgestellten Beinen als Entdecker und Entdeckerinnen einer neuen Hosenform fühlen.

Okay, das ist mehr Schlag als Bootcut: Johnny, Mitglied der südkoreanischen Boygroup NCT, beim Besuch der Modenschau des Labels Acne.

Es gibt übrigens einen Mann, der dem Schnitt schon länger die Treue hält. Und ihn nun auch in die Männerkollektionen von Louis Vuitton einbringt. Pharrell Williams, Kreativchef bei der Luxusmodemarke, ist der wahrscheinlich überzeugteste Bootcut-Träger der Modewelt. Er kontrastiert die Hosen mit einem Cowboyhut auf dem Kopf. Muss nicht sein, ist aber natürlich eine Anregung. (Anne Feldkamp, 5.3.2024)