Von legendären Wegbereitern wie Henri Cartier-Bresson (1908-2004) zum Publikumsmagneten in der Fotografie-Szene gemacht, erfreut sich die Straßenfotografie bzw. Street Photography heute enormer internationaler Beliebtheit. Diese Popularität wird nicht zuletzt durch Fotobewerbe wie den Leica Street Photo Contest deutlich. Als regionaler Bewerb in Polen gestartet – mit einigen hundert Bildern, allesamt von heimischen Fotografinnen und Fotografen angefertigt – verbuchte die nunmehr 13. Ausgabe des Contests über 10.000 eingereichte Bilder aus 102 Ländern.

Sowohl Profis als auch talentierte Amateurinnen und Amateure nehmen an dem Bewerb teil. Als Preis für den Sieg winkt eine Kamera, die eigentliche Auszeichnung besteht jedoch darin, in der Selektion der 30 besten Fotografien aufzuscheinen, die im Rahmen einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert werden. Heuer findet diese Ausstellung von 7. März bis 3. April in der Leica Galerie Wien (Seilergasse 14, 1010 Wien) statt.

Dass Straßenfotografie nicht nur mit intimen Alltagsszenerien, sondern auch mit humoristischen Betrachtungen zu fesseln vermag, zeigt etwa diese Aufnahme von Adam Kozlowski, die in Andalusien entstanden ist. Wer braucht Kunst, wenn man ein Telefon hat? Adam Kozlowski

It’s all about perspective…mit Blickwinkeln und Sichtlinien spielt diese Aufnahme des Fotografen Aman Mishra aus Delhi. Aman Mishra

Street Photography kann auch am Strand entstehen. Den nächtlichen Einkauf am Eisstand vor der Brandung hielt Artur Walczewski mit seiner Kamera fest und landete damit auf dem Plakat der Ausstellung zum 13. Leica Street Photo Contest. Artur Walczewski

Die große Kunst der Straßenfotografie besteht auch darin, im exakt richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken, um eine so komplexe wie flüchtige Bildkomposition für die Ewigkeit festzuhalten. So zu sehen auf diesem Bild des in Toulouse lebenden Spaniers Emiliano Cuadrado Rodriguez. Emiliano Rodriguez

Hunde und ihre Besitzer im doppelten Partnerlook, fotografiert von Michael Eugster. Michael Eugster

Noch mehr Hunde-Content. Auf dem Bild von Kuba Abramowicz stiehlt der Vierbeiner einem Trupp bunt kostümierter Seifenkistenpilotinnen und -piloten die Show. Kuba Abramowicz

Der Pressefotograf Lokman Ilhan schaffte es mit diesem Bild aus dem türkischen Präsidentschaftswahlkampf 2023 in die Runde der Finalistinnen und Finalisten. Das Foto zeigt eine Frau, die ein Poster des Kandidaten Kemal Kılıçdaroğlu zerreißt, um die Kundgebung seines Gegners zu sehen. Lokman Ilhan

Bunte Farben und Formen rund um eine schwarze Leere, in der ein bandagiertes Gesicht zu schweben scheint, zeigt der französische Fotograf Jean-Flavien Piquemal. Jean-Flavien Piquemal

Viel Bewegung herrscht für gewöhnlich auf den indonesischen Straßen, die Thaib Chaidar für seine Bilder auswählt. Hier fängt er den grimmigen Blick einer jungen Frau ein. Thaib Chaidar