iBook von Apple

Das iBook von Apple wurde im Juli 1999 von Steve Jobs präsentiert. Imago Images

Als sich Apple noch was traute, schaute das zum Beispiel so aus: Kurvig und in den Farben Orange/Weiß oder Türkisblau/Weiß. Der Slogan für das kurvige iBook lautete, "ein iMac zum Mitnehmen".

Farbe des Jahres von Pantone

Ende April: Pantone wählte Cerulean Blue zum Farbton des neuen Jahrtausends. Getty Images/Der Standard

Im April 1999 kürte das Unternehmen Pantone zum ersten Mal eine Farbe des Jahres. Es war ein helles Blau. Die jährlich wechselnden Töne sollen unter anderem als Inspiration für Bereiche wie Design und Mode dienen.

Mayday von Flos

Ikone der Arbeitsleuchten: Die Mayday. Flos

Eigentlich sieht sie aus wie eine Leuchte aus einer Autowerkstatt. Aber wohl gerade wegen ihres modernen Industrie-Chic-Looks wurde Mayday von Flos zu einer Ikone. Entworfen hat sie der Stardesigner Konstantin Grcic.

A2 von Audi

Damals ein Flop, heute begehrte Rarität: Der Audi A2. Imago Images

Zu Beginn des Jahrtausends galt der Audi A2 als Flop. Zu schräg unter anderem seine Form, die ihrer Zeit voraus war. Obwohl das Aluminium-Auto einen mehr als schlechten Start hatte, gilt es heute als begehrte Rarität.

Matrix - Film und Mode

Matrix beeinflusste den modischen Stil des anstehenden Milleniums. Imago images/Mary Evans

KI macht den Film Matrix relevanter denn je. Auch das Styling wirkt aktuell. Die Darsteller könnten auch Balenciaga-Models sein. Fun Fact: Neos Sonnenbrille wird oft irrtümlich als "Titan Minimal Art" von Silhouette identifiziert. Diese wird heuer auch 25.

3210 von Nokia

Wechselcover und Snake: Das Nokia 3210 ist wie sein Nachfolger ein Kultobjekt. Imago Images

Als das Iphone noch ein Traum von Steve Jobs war, galt das Nokia 3210 mit dem Kultspiel Snake schon als Kultobjekt. Der Akku hielt bis zu zehn Tage. Da hat die Generation Z echt was verpasst. Oder? (RONDO, red, 14.3.2024)