Pissed Jeans - das Lächeln gehört zur Show, gute Laune ist keine Option. Shawn Brackbill

Manchmal darf man sich selber zitieren. Wenn man denkt, man könnte es schöner nicht sagen, als man es einmal schon getan hat, weil das Hirn nicht mehr hergibt. In Bezug auf die US-Band Pissed Jeans und ihr neues Album Half Divorced bedeutet das ein Recycling des folgenden Absatzes:

"Jeanshosen sind strapazierfähige Kleidungsstücke. Ursprünglich als Arbeitsgewand im Einsatz gelten sie heutzutage als Standard der Alltagsmode für sie, ihn und es. Dort trotzen sie allen Torheiten der sogenannten Fashion. Stonewashed, durchlöchert, zerschossen, mit weißem Strich oder Schlag, als Stretch oder unterm Arsch, sämtliche Farben – alle Irrtümer haben Jeans überstanden. Sogar die gelbe Jean."

Pissed Jeans sind eine seit 20 Jahren bestehende Band, die auf Sub Pop die Ursprünge des Labels pflegt. Der Underground-Verlag aus Seattle wurde in den 1980ern Heimat für viele lärmende Tunichtgute, von denen man annahm, es wäre für die Gesellschaft besser, sie beschäftigten sich mit Gitarren und Schlagzeug als mit Schusswaffen, Hochprozentigem und Automobilen. Eine dieser Bands hieß Nirvana, und sie veränderte den Lauf der Musikgeschichte – und die Bedeutung von Sub Pop.

Als Pissed Jeans unter Vertrag genommen wurden, 2007, hatte sich Sub Pop von seinem ursprünglichen Sound meist schon entfernt, die Lulujeans spielten aber genau diese Musik – und härter. Einen unwirschen, schlecht gelaunten Hardcore, wie er in den 1980ern oft produziert worden war, gewürzt mit Humor für Menschen mit Humor.

Starr und Sinn

Die saftig kontaminierten Hosen stammen aus Pennsylvania und zählen neben Metz und den Veteranen Mudhoney heute zu den wenigen, die mit einem Starrsinn einer Ästhetik die Treue halten, für den sie eigentlich gar nicht alt genug sind. Doch genau das ist ihr Vorteil. Wo Mudhoney schon sehr auf Autopilot unterwegs sind, nimmt man Pissed Jeans die ausgestellte schlechte Laune gerne ab.

Alive With Hate

: Mike Petillo Mastering Engineer: Arthur Rizk M Pissed Jeans - Topic

Das nun erschienene Half Divorced klingt scharf wie frisch geschnittenes Kopierpapier und so herrlich hinterwäldlerisch isoliert, wie es manche lokale Szenen zur Zeit der Entstehung dieser Musik oft gewesen sind. Ein Song wie Alive with Hate klingt nach Black Flag im Nahkampfmodus, das eher Süßlich-Melodische von Nirvana verbitten sich die Jeans.

Dass man sich im Alltag über alles aufregen kann, ist seit den sogenannten sozialen Medien bekannt, das resultiert bei den Pissed Jeans in Titeln wie Seatbelt Alarm Silencer. Ja, mit etwas bösen Willen kann man auch gegen die Automobiltechnik Amok laufen, Sänger Matt Korvette klingt da sehr überzeugend und nicht umsonst stammt man aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Korvette verbalisiert vornehmlich Gedanken zum Themenkreis Wahnsinn mit und ohne Methode. Hauptsache, der Verstärker ist am Anschlag. Das zählt. (Karl Fluch, 8.3.2024)