Fachleute gehen davon aus, dass das 2,6-Tonnen-Objekt praktisch vollständig in der Atmosphäre verglühen wird. Auch Österreich liegt in der potenziellen Absturzzone

In manchen Medien war zuletzt zu lesen, dass uns bald eine Batterie aus dem Weltraum auf den Kopf fallen wird. Heute Abend ist es so weit – aber die reelle Chance, dass in unseren Breiten jemandem so etwas tatsächlich passieren wird, ist sehr gering: Wenn das Stück Weltraummüll von der Internationalen Raumstation (ISS) um etwa 19 Uhr Uhr MEZ in die Erdatmosphäre eintaucht, wird es großteils verglühen, da sind sich die meisten Fachleute sicher. An welchem Himmel sich das Feuerwerk abspielen wird, ist allerdings noch weitgehend unklar.

Es ist das bisher größte Objekt von der ISS, das man per "atmosphärischer Müllverbrennung" loswerden will. Der 2,6 Tonnen schwere Batterieblock ist etwa so groß wie ein durchschnittlicher Pkw und war 2021 von der ISS abgekoppelt worden: 48 obsolete Nickel-Wasserstoff-Akkus, die man durch leistungsfähigere Lithium-Ionen-Stromspeicher ersetzt hatte, sollten dem unkontrollierten Wiedereintritt überlassen werden.

Das Batteriepaket wurde 2021 von der ISS abgeworfen. Nun gerät es in dichtere Atmosphärenschichten, wo es in Flammen aufgehen wird. Foto: Nasa

Alte Technik entsorgt

Nickel-Wasserstoff-Batterien wurden in den frühen 1970er-Jahren für das US-Raumfahrtprogramm entwickelt. Der Vorteil dieser Batterien ist eine sehr lange Lebensdauer; auch zehntausende Lade- und Entladezyklen können ihnen kaum etwas anhaben. Der Nachteil der Nickel-Wasserstoff-Batterie ist ihre relativ geringe Energiedichte, die etwa einem Drittel der Energiedichte der modernen Lithium-Ionen-Batterien entspricht.

Der unkontrollierte Wiedereintritt bedeutet im aktuellen Fall auch, dass man kaum vorhersagen kann, wo und wann genau der Weltraummüll abstürzt. Der Akkublock streift auf seiner Bahn um den Globus immer wieder die Erdatmosphäre. Er wird dabei langsamer und verliert gleichzeitig an Höhe, was ihn noch mehr abbremst, bis er in dichteren Atmosphärenschichten in rund 100 Kilometer Höhe in Flammen aufgeht. Wo genau das geschieht, hängt von unzähligen Faktoren ab und ist nur schwer berechenbar. Selbst Stunden vor dem prognostizierten Feuerwerk ist noch unklar, wo es passiert. Immerhin gleiten unter dem Objekt die Kontinente im Minutentakt hinweg. Auf dieser Website lässt sich die Flugbahn des Objektes mitverfolgen.

51,6 Grad als Grenze

Aktuell geht man davon aus, dass der Batterieblock heute etwa um 19 Uhr MEZ abstürzen wird, doch auch das ist nur eine grobe Schätzung. Die bisher verfolgte Flugbahn bringt das Objekt nur über Regionen, die zwischen 51,6 Grad südlicher Breite und 51,6 Grad nördlicher Breite liegen. Nördlich beziehungsweise südlich davon ist also nicht mit dem Absturz zu rechnen, berichtet die Esa.

Ereignisse wie dieses sind im Grunde beinahe alltäglich. Wie Holger Krag vom Esa-Programm für Weltraumsicherheit auf tagesschau.de erklärt, vollführen rund 100 Tonnen Weltraumschrott pro Jahr einen unkontrolliert Wiedereintritt. Große Kaliber wie dieser Batterieblock seien keine große Seltenheit.

Krag geht davon aus, dass sich das Objekt beim Wiedereintritt in Einzelteile auflösen wird. Sollte es dabei nicht vollständig verglühen, würden kleine Trümmerbestandteile über eine riesige Region verteilen. Vermutlich käme man auf ein Teil alle zehn bis 20 Kilometer, das es bis zum Erdboden geschafft hat.

Die Grafik zeigt die Flugbahn des Akkupacks von der ISS am 8. März 2024. Bisher deutet alles auf einen Wiedereintritt zwischen etwa 15.35 Uhr MEZ und 22.25 Uhr MEZ hin. Die Wiedereintrittszone erstreckt sich effektiv von -51,6 Grad Süd bis 51,6 Grad Nord. Grafik: Esa

Überraschungsfeuerwerk

Völlig harmlos sind die Fragment aus dem Weltall freilich auch nicht. Das deutsche Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) warnt zumindest davor, gefundene Trümmerteile zu berühren, man soll lieber die Behörden informieren. Dass die Reste des Batteriepakets über uns herunterkommen, gilt jedoch als sehr unwahrscheinlich: Mitteleuropa liegt am äußersten Nordrand der potenziellen Absturzzone, die im Grunde einen großen Teil der gesamten Erdoberfläche ausmacht, sagte Krag.

Dennoch gaben das BKK und die Landesregierungen von Tirol, Vorarlberg und Kärnten entsprechende Warnungen heraus. Die Überflugzeiten lägen im westlichen Bundesgebiet zwischen 16.20 und 21.15 Uhr, hieß es in einer Aussendung. Sollte der Weltraummüll tatsächlich hier herunterkommen, dann sei während dieser Zeiten mit Leuchterscheinungen oder einem Überschallknall zu rechnen. Ob dem tatsächlich so ist, kann bezweifelt werden: Einschlägige Trackingseiten sehen den Weltraummüll während dieser Zeiten nicht über mitteleuropäischem Luftraum.

Letztlich also wird das Verglühen des Akkupacks von der ISS wohl ein Überraschungsfeuerwerk für ein paar wenige bleiben, die zur rechten Zeit in den Himmel blicken. Diese wichtigen Zeugenberichte sowie Aufzeichnungen von automatischen Station sollten wenige Stunden nach dem Ereignis Gewissheit darüber bringen, wo es tatsächlich stattgefunden hat. (tberg, 8.3.2024)