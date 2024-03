Alles wieder beim Alten: Die Untersuchungen zum kuriosen Rauswurf von Sam Altman sind bei OpenAI abgeschlossen. IMAGO/Jack Gruber

Beim ChatGPT-Entwickler OpenAI hat Firmenchef Sam Altman knapp vier Monate nach seinem kurzzeitigen Rauswurf die bisherige Machtfülle zurückerlangt. Altman wurde am Freitag (Ortszeit) wieder in den Verwaltungsrat berufen, der die Strategie des Software-Entwicklers von Künstlicher Intelligenz bestimmt. Er war im November von Mitgliedern des vorherigen Verwaltungsrates gefeuert worden - kehrte aber nach Mitarbeiter-Protesten wenige Tage später an die Firmenspitze zurück.

Eine nun abgeschlossene Untersuchung ergab, dass es keine zwingenden Gründe gegeben habe, Altman zu entlassen. ChatGPT ist der KI-Chatbot, der vor einem Jahr den Hype um Künstliche Intelligenz mit Erwartungen von einem digitalen Schlaraffenland für alle bis hin zur Angst vor einem Auslöschen der Menschheit auslöste. Entsprechend wurde OpenAI zu einem der wichtigsten Start-ups der Welt - und Altman zum Gesicht der neuen KI-Bewegung. Allein schon deshalb schlug sein plötzlicher Rauswurf hohe Wellen.

Untersuchungen abgeschlossen

Die Mitglieder des Verwaltungsrates feuerten Altman Mitte November mit der Begründung , man habe das Vertrauen verloren, weil er nicht aufrichtig in seiner Kommunikation mit dem Gremium gewesen sei. Details dazu gab es auch jetzt in der Mitteilung zum Abschluss der Untersuchung nicht. Allerdings stellte OpenAI klar, dass die Entscheidung nicht von Sorgen um die Sicherheit der KI-Software, das Entwicklungstempo oder die finanzielle Lage ausgelöst worden sei.

Am Freitag wurden auch drei weitere neue Mitglieder des Verwaltungsrates bekannt gegeben. Darunter sind die frühere Leiterin der wohltätigen Stiftung von Bill und Melinda Gates, Sue Desmond-Hellmann, und die Chefin der Liefer-App Instacart, Fidji Simo, die in ihrem vorherigen Job für die Facebook-App zuständig war. Dritter Neuzugang ist die frühere Sony-Chefjustiziarin Nicole Seligman. Geführt wird das Gremium seit der Kontroverse um Altman von Software-Unternehmer Bret Taylor, der einst Vorsitzender des Twitter-Verwaltungsrates bei der Übernahme durch Elon Musk war. (APA, 10.3.2024)