Die Artikelspender mit Binden und Tampons befinden sich ab dieser Woche in betreuten WC-Anlagen in 13 Wiener Gemeindebezirken

Die Produkte werden in den WC-Anlagen außen oder innen zu finden sein (Symbolbild). Getty Images/Liudmila Chernetska

Wien – Die Stadt Wien bietet ab sofort in 25 öffentlichen WC-Anlagen gratis Binden und Tampons an. "Bei der Frauenbefragung 'Wien, wie sie will' haben sich die Wienerinnen kostenlose Periodenprodukte gewünscht", erläuterten Wiens Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál und der für die Magistratsabteilung 48 (MA 48, Abteilung für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark) zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) am Montag in einer Aussendung.

"Konkret befinden sich ab sofort in betreuten WC-Anlagen außen oder innen eigene Spender mit Periodenprodukten zur freien Entnahme", so Gaál und Czernohorsky. Die Artikelspender mit Binden und Tampons sind in WC-Anlagen, die von der MA 48 betreut werden, an insgesamt 25 Standorten montiert.

Wo die Produkte zu finden sind

In der Inneren Stadt finden sich gratis Periodenprodukte in den WC-Anlagen am Graben, in der Irisgasse, beim Rathauspark/Felderstraße, beim Rathauspark/Lichtenfelsgassse sowie beim Rathauspark/Ring und bei der Schottentor Passage.

In der Leopoldstadt werden die Produkte bei den WC-Anlagen bei der Jesuitenwiese, beim Pierre de Coubertin Platz und beim Vorgartenmarkt angeboten.

Im dritten Wiener Gemeindebezirk Landstraße könnten gratis Binden und Tampons beim Rochusmarkt und beim Stadtpark entnommen werden, in Margareten beim Bruno Kreisky Park und in Mariahilf auf der linken Wienzeile gegenüber 12, gegenüber 26 und gegenüber 38 sowie auf der Mariahilferstraße/Amerlingstraße.

In Neubau gibt es gratis Periodenprodukte am Urban Loritz Platz, in Favoriten am Viktor Adler Markt, in Simmering beim Zentralfriedhof Tor III, in Meidling am Meidlinger Markt, in Hietzing beim Lainzertor/Hermesstraße, in Ottakring beim Yppenplatz, in Döbling beim Kahlenberg und in Floridsdorf am Spitz sowie beim Floridsdorfer Markt. (red, 11.3.2024)