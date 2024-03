Das Foto wurde von zwei großen Agenturen wieder offline genommen, nachdem der Verdacht der Fotomontage im Raum gestanden hatte. @KensingtonRoyal

In den letzten Wochen wurde immer wieder eine Frage laut: Wo ist die Prinzessin von Wales? Wo ist Kate Middleton? Auch die viel gelesene Zusammenfassung der Gerüchte und Vermutungen durch den STANDARD konnte diese Frage nicht beantworten. Die Aufregung am Sonntag war deshalb groß, als der Kensington-Palast ein Foto von Kate und ihren Kindern veröffentlichte. Sogar noch größer war die Empörung, als bekannte Agenturen das Bild der Prinzessin wieder zurückzogen. Der Verdacht: Das Bild sei manipuliert!

Das Internet lieferte daraufhin bereitwillig die Erklärung, warum das Foto nicht echt sein kann, und machte sich mit zahlreichen Eigeninterpretationen des Bildes über die ungeschickte Fotomonate lustig.

Worum geht es überhaupt?

Nach einer Operation im Jänner gab es keinen öffentlichen Auftritt von Middleton mehr. Am Sonntag wurde auf dem Instagram- und X-Account von Prinz und Prinzessin von Wales ein Foto veröffentlicht, auf dem man die vor allem vom Boulevard "Vermisste" mit ihren drei Kindern lachen sieht. Sofort wird das Foto zerlegt, und diverse User empfinden die Arme von Kate als zu lang, das Lachen zu gestellt und die Perspektive von Foto und Fotografierten "irritierend".

Mehrere Grafikdesigner markieren verdächtige und auffällige Positionen im Foto. X/@kcginger13

Auch die Nachrichten- und Presseagentur Associated Press (AP) meldet sich dazu zu Wort, warum das Bild offline genommen wurde. "Bei näherer Betrachtung scheint es, dass die Quelle das Bild manipuliert hat", heißt es in der AP-Mitteilung. Ein Sprecher von AP sagte dem "Telegraph" in einer kurzen Stellungnahme: "Das Foto zeigt eine Unstimmigkeit in der Ausrichtung von Prinzessin Charlottes linker Hand." Reuters vermeldete nur kurz, man würde die Problematik mit dem Foto "untersuchen".

Das Magazin "The Verge" analysiert einige Stellen des Fotos, die falsch ausgeleuchtet oder beschnitten wirken. Gut, könnte man sagen, ein Foto mit drei Kindern zu machen ist nicht einfach, aber wurde im Königshaus sicher schon mehrfach erfolgreich exekutiert. Auch die Fingerhaltung eines Kindes ist völlig unnatürlich – ein bekanntes Problem von somanchen KI-generierten Bildern.

Auch der Pullover und die dazugehörige Hand von Charlotte werfen Fragen auf. Reuters

So wird oftmals die Frage gestellt, wie das Königshaus davon ausgehen konnte, dass diese Fehler im Foto nicht auffallen würden. Sämtliche Grafiker meldeten sich ebenfalls zu Wort und markierten sogar die Stellen, die unmöglich für ein echtes Foto sprechen könnten.

Ein paar Beispiele

Die Reaktionen auf den diversen Kanälen, vor allem auf X, waren deshalb vorhersehbar: Spott und Hohn. Egal ob Ausschnitte aus dem Film "Toy Story", die Königsfamilie auf dem Mond oder auch noch viel offensichtlichere Bildmanipulationen. Die kreativen Geister des Internets hatten schnell diverse Montagen bei der Hand. Viele davon humoristisch, so manche völlig daneben. Vor allem das Anspielen auf das mögliche Ableben von Middleton wurde im Netz die meiste Zeit von den Userinnen und Usern Gott sei Dank ignoriert oder kritisch kommentiert.

Tragisch

Bei all den witzigen Bildern und unterhaltsamen Kommentaren darf natürlich nicht vergessen werden, dass Informationen zu Aufenthaltsort und dem Wohlbefinden von Kate Middleton weiterhin nicht vorliegen. Nach diesem Foto ist der Druck in jedem Fall größer geworden, vonseiten des englischen Königshauses ein öffentliches Statement abzugeben.

Während die Agenturen das Foto offline genommen haben, ist es auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Königshauses noch immer verfügbar. (aam, 11.3.2024)