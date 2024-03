Am 1. März startete heuer die Mountainbike-Saison im Wienerwald. Da macht der Radlarena selbstverständlich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ihre Aufwartung. Mountainbiken ist inzwischen so modern, dass man als sportliche Politikerin zeigen muss, wie wichtig einem das Thema ist.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) mit einem E-Mountainbike ohne Pedale im Wienerwald. Wozu die E-Unterstützung bei einem Laufrad dieser Art dienen soll, war bis Redaktionsschluss nicht herauszufinden. Wienerwald Tourismus/Sonja Pohl

Gut, es ist ihr jetzt nicht so wichtig, dass sie sich dafür einsetzen würde, dass man alle Wege für Mountainbiker öffnet. Aber schon wichtig genug, dass sie dafür die zehn Abendkleider beiseitelässt und in etwas Sportlicheres schlüpft. Immerhin sind die 1.370 Kilometer ausgewiesenen Wege heuer noch besser beinand. Also folgt sie dem Aufruf, der prominent auf der Website von Mountainbiken im Wienerwald steht: "Rauf auf den Sattel und rein in die Pedale!"

Gescheiterter Antrittsbesuch

Doch Moment. Mikl-Leitners Fahrrad hat gar keine Pedale. Ob ein Sattel drauf ist, darüber rätselt man inzwischen in den sozialen Netzwerken. Schnell die Räder tauschen geht auch nicht – denn auch das zweite Rad auf dem Bild hat keine Pedale. Womit auch klar ist, wie die Räder dorthin gekommen sind, wo sie fotografiert wurden. Der Transport in einem geschlossenen Fahrzeug wird dann auch der Grund dafür sein, warum die Reifen sauberer sind als das Schuhwerk der Landeshauptfrau.

Im Netz gibt es aber nicht nur Gelächter und Spott wegen des gestellten Fotos. Von Lügen ist da die Rede, mit denen die ÖVP ständig arbeite. Dabei ist das Bild viel visionärer, als es auf den ersten Blick scheint. Mikl-Leitner zeigt damit, dass sie die aktuelle Lage erkannt und sich bereits gut auf die Zukunft vorbereitet hat. Denn wenn es für die ÖVP im Superwahljahr ohnedies nur noch bergab geht, dann braucht man keine Pedale, dann braucht man gute Bremsen. Bei diesem Rad sind vorn und hinten moderne Scheibenbremsen montiert. Und sollte es holprig werden, ist das auch kein Problem. Die dicke Federgabel wird das meiste davon schon schlucken. (Guido Gluschitsch, 11.3.2024)