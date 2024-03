Die meiste Aufmerksamkeit mag Samsung mit seinen Spitzengeräten aus der S-Reihe erzeugen, einen Großteil der eigenen Smartphones verkauft man aber in anderen Preisregionen – und zwar günstigeren. Insofern kommt einer aktuellen Neuankündigung eine nicht zu unterschätzende Relevanz zu, handelt es sich dabei doch um jene neuen Smartphones, zu denen viele in den kommenden Monaten bei ihren jeweiligen Mobilfunkern greifen werden.

Samsung stellt neue Mittelklasse-Smartphones vor. Samsung

Mit dem Galaxy A35 und A55 stellt Samsung die zwei neuesten Einträge für seine Smartphone-Mittelklasse vor. Beide sind ab sofort verfügbar und versprechen sowohl verbesserte Sicherheits- als auch eine aktualisierte Hardwareausstattung.

Galaxy A55

Das Galaxy A55 hat einen 6,6 Zoll großen OLED-Bildschirm mit einer FHD+-Auflösung. Auffällig ist die mit 1.000 Nits sehr gute maximale Helligkeit sowie die Unterstützung für eine 120-Hertz-Darstellung. An der Rückseite gibt es drei Kameras, neben der 50-Megapixel-Hauptkamera (samt OIS) gehört dazu eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixel sowie eine Makrokamera mit 5 Megapixel. Das ist zwar derselbe Aufbau wie beim Vorgänger, Samsung verspricht nun aber 12-Bit-HDR-Videoaufnahmen. Die Selfie-Kamera ist mit 32 Megapixel angegeben.

Das Samsung Galaxy A55 Samsung

Die Abmessungen gibt Samsung mit 161,1 × 77,4 × 8,2 Millimeter an, das Gewicht liegt bei 213 Gramm. Der Akku fällt mit 5.000 mAh adäquat aus und kann mit bis zu 25 Watt geladen werden. Das RAM liegt bei 8 GB, als Prozessor kommt ein Exynos 1480 aus Samsungs eigener Entwicklung zum Einsatz.

Galaxy A35

Der Bildschirm des Galaxy A35 entspricht exakt jenes des anderen Modells, die Unterschiede nimmt Samsung also an anderer Stelle vor. Da wäre etwa die etwas schwächere Kamera: Die Ultraweitwinkelkamera hat nur 8 Megapixel, die Frontkamera muss mit einem schwächeren 13-Megapixel-Sensor auskommen. Mit einem Exynos 1380 kommt ein älterer Chip zum Einsatz, dem wiederum je nach Modell 6 oder 8 GB RAM zur Seite gestellt werden.

Die Abmessungen sind mit 161,7 × 78 × 8,2 Millimeter wenig überraschend wieder sehr ähnlich, das gilt auch für das Gewicht von 209 Gramm. Der Akku hat auch hier eine Kapazität von 5.000 mAh. Sowohl A35 als auch A55 können über eine MicroSD-Karte erweitert werden, außerdem sind sie nach IP67 vor Wasser und Staub geschützt.

Sieht sehr ähnlich aus: das Samsung Galaxy A35. Samsung

Sicherheit und Software

Was die beiden ebenfalls eint: Samsung verspricht dank des "Samsung Knox Vault" eine verbesserte Sicherheit. Dabei handelt es sich um eine hardwarebasierte Sicherheitslösung, die gewisse Aufgaben getrennt vom restlichen System hält – etwa den Schutz von Passwörtern und PIN-Codes – und die bisher den Topmodellen von Samsung vorbehalten war.

Beide Modelle werden mit OneUI 6.1 auf Basis von Android 14 ausgeliefert. Eine kleine Enttäuschung gibt es beim Update-Versprechen: Das bleibt nämlich bei vier großen Versionssprüngen und fünf Jahren an Sicherheitsaktualisierungen. Jene sieben Jahre, die beim Galaxy S24 geboten werden, gibt es also in dieser Preisklasse nicht. Trotzdem ist das noch immer mehr als die meisten anderen Android-Hersteller selbst für Topgeräte bieten.

Verfügbarkeit

Apropos Preis: Das Galaxy A35 wird in der Variante mit 6 GB RAM und 128 GB lokalen Speicherplatz um 379 Euro angeboten, die Ausführung mit 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz kostet mit 449 Euro dann schon deutlich mehr. Das Galaxy A55 ist ab 479 Euro erhältlich, für das Modell mit 256 GB Storage müssen noch einmal 50 Euro aufgezahlt werden. (apo, 11.3.2024)