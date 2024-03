Cairo Sweet (Jenna Ortega) liebäugelt mit ihrem Professor Jonathan Miller (Martin Freeman). Lionsgate/Zac Popik

Mit motorisierter Karosse nähert sich der Prinz dem verwunschenen Anwesen seiner Angebeteten. Zunächst vom strömenden Regen verborgen, erscheint die Prinzessin im Türrahmen. Nur mit Negligé bekleidet, tritt sie auf ihren Verehrer zu für den sehnsüchtigen Kuss. Optisch gibt Jade Halley Bartletts Film Miller’s Girl jede Menge her.

Dieser handelt zwar nicht von einem Prinzen und seiner Prinzessin, sondern nur vom Literaturprofessor Jonathan Miller (Martin Freeman) und der Studentin Cairo Sweet (Jenna Ortega), die sich auf eine folgenschwere Liaison einlassen. Die sieht dafür aber wirklich aus wie im Märchen.

Die 18-jährige Cairo lebt in der Einöde Tennessees, in der düsteren Romantik einer viktorianisch anmutenden Villa. Alles, von der Teetasse bis zum Telefonhörer, verströmt antiken Touch. Ihre Jugend verbringt sie in Zimmern mit deckenhohen Bücherregalen, prunkvollen Brokattapeten und einer Wagenladung Tiffany-Lampen.

Alleingelassen von den Eltern, die permanent in der Weltgeschichte umhergondeln, flüchtet sie sich in die malerische Welt der Literatur. Da kommt Professor Miller gerade recht. Er ist der Romanheld ihrer Träume – tiefsinnig, belesen, um ein Wesentliches älter. Und in einer sexuell nicht besonders erfüllenden Ehe mit einer vielbeschäftigten und erfolgreichen Schriftstellerin.

Affäre ohne Ausweg

Beim Filmset hat man sich bei Miller’s Girl merklich angestrengt. Den gleichen Aufwand hätte man bei der Dramaturgie betreiben sollen, denn diese ist so anspruchsvoll wie ein Groschenroman. Die Affäre zwischen dem Hochschullehrer und der geheimnisvollen Studentin entwickelt sich rasant, kompliziert gestrickt ist Miller nicht gerade.

Es braucht nur ein paar Komplimente zu dem einzigen Buch, das er vor seinem Misserfolg als Autor einmal veröffentlicht hat, um sein Ego zu salben und ihn in die Arme seiner Schutzbefohlenen zu führen. Einmal darin gefangen, lassen diese jedoch nicht mehr so schnell los.

MILLER'S GIRL Trailer German Deutsch (2024) Jenna Ortega, Martin Freeman

KinoCheck

Besonders seltsam erscheint der kleine Cast: Die meiste Zeit über sind da nur Cairo, Miller und dessen Frau, ein weiterer Professor namens Boris Fillmore (Bashir Salahuddin) und Cairos beste Freundin Winnie Black (Gideon Adlon). Letztere verschwimmt, wie es sich in derartigen Filmen oft mit der besten Freundin verhält, zur austauschbaren Schablone. Sonstige Studierende tauchen bestenfalls als Statisten auf. Sich an einer Hochschule immer nur mit einer Handvoll Personen zu unterhalten erscheint höchst unrealistisch.

Einen Fehler begehen diejenigen, die in Erwartung eines spannenden Psychothrillers ins Kino strömen. Miller’s Girl ist nicht mehr als eine attraktive, aber anspruchslose und vorhersehbare Romanze. (Patricia Kornfeld, 12.3.2024)