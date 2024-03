Viele Fernverkehrszüge in Richtung Deutschland enden am Dienstag an den Grenzbahnhöfen. IMAGO/Andreas Stroh

Wien/Berlin – Aufgrund eines Lokführerstreiks in Deutschland ist am Dienstag in Österreich mit Ausfällen und Fahrplanänderungen zu rechnen. Begonnen hat der Arbeitsausstand bei der Deutschen Bahn um 2 Uhr in der Früh, enden soll er 24 Stunden später am Mittwoch um 2 Uhr. Die ÖBB empfiehlt, Reisen von, nach und über Deutschland zu verschieben.

Video: Neuerlicher GDL-Streik legt Bahnverkehr lahm. AFP

Die Railjet-Verbindungen Wien–München fallen alle aus. Züge der mehrheitlich privaten Westbahn fahren. Railjets in Richtung Bregenz fahren laut ÖBB-Informationen planmäßig über das Deutsche Eck, Railjets nach Zürich über Zell am See. Die weiteren Fernverkehrszüge in Richtung Deutschland enden zumeist an den Grenzbahnhöfen. Auch zahlreiche Nachtzüge fallen aus. Zwischen Salzburg und München sowie Kufstein und München empfehlen die ÖBB auf die stündlich verkehrenden Züge der Bayerischen Regiobahn (BRB) ausweichen, ÖBB-Tickets werden anerkannt. Detailliertere Informationen sind über die Fahrplanauskunft Scotty und auf der Website der ÖBB abrufbar.

Es ist der sechste Arbeitskampf im seit Monaten schwelenden Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn. Im Güterverkehr begann der Arbeitsausstand bereits am Montagabend um 18.00 Uhr. Knackpunkt ist die Forderung der Gewerkschaft nach einer 35-Stundenwoche für Schichtarbeiter ohne finanzielle Einbußen. In einer mehrwöchigen Verhandlungsphase hatte sich die Bahn zuletzt auf einen Vorschlag externer Vermittler eingelassen, der 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich vorsah. Die GDL lehnte das jedoch ab.

Die Deutsche Bahn wollte vor Gericht gegen den Streik vorgehen, der Antrag beim Arbeitsgericht wurde jedoch abgelehnt. (APA, red, 12.3.2024)