Wer in den Osterferien (23. März bis 1. April) eine Reise plant, muss sich in einigen beliebten Destinationen darauf einstellen, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Zumindest, wenn es ein Pauschalurlaub ist. Denn dieser ist in manchen Ländern im Schnitt um fünf Prozent teurer als noch im Vorjahr, wie man bei Check 24 feststellt.

Osterurlaub in Spanien: Die Preise für eine Pauschalreise haben im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent angezogen. REUTERS

Dafür hat sich das Vergleichsportal die zehn meistbesuchten Pauschalreiseländer angesehen und die Preise pro Person und Tag mit denen vom Vorjahr verglichen. Das Ergebnis: Wer 2023 im Schnitt noch 129 Euro pro Tag zahlte, muss 2024 mit 135 Euro rechnen. Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang Spanien. Dort zeichnet sich ein Preisanstieg von neun Prozent ab. Ein Pauschalurlaub kommt in den kommenden Osterferien im Schnitt auf 130 Euro pro Person und Tag. Im Vergleichszeitraum 2023 waren es noch 119 Euro.

Das Land habe zwar den höchsten Preisanstieg, 130 Euro seien aber im Vergleich zum Preis pro Person und Tag in anderen Urlaubsländern noch recht erschwinglich und liegen der Untersuchung zufolge im Mittelfeld. Für einen Urlaub in Italien und Portugal zahlen Reisende acht Prozent mehr als im Vorjahr. Beide Länder sind teurer als Spanien. In Portugal liegt der Preis pro Person und Tag 2024 bei 142 Euro, in Italien zahlt man pro Tag 155 Euro.

Günstiger wegkommen

Auch im einzigen Übersee-Osterreiseziel der Untersuchung, der Dominikanischen Republik, muss man mit einem Preisanstieg rechnen. Der Karibikstaat war schon 2023 ein teures Osterreiseziel. 177 Euro kamen pro Tag auf eine Person zu. 2024 steigt der Preis um sieben Prozent und liegt bei 190 Euro pro Tag. Damit ist der Karibikstaat die teuerste Destination für einen Osterurlaub und lässt sogar die Vereinigten Arabischen Emirate (184 Euro pro Tag) hinter sich.

Eine der günstigsten Destinationen für eine Pauschalreise in den Osterferien: Ägypten. APA/AFP/KHALED DESOUKI

Für einen Urlaub in Griechenland zahlen Reisende zwar fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Mit 116 Euro pro Person und Tag ist das Urlaubsland aber noch eine der günstigsten Destinationen für eine Pauschalreise in den Osterferien. Noch preiswerter ist der Urlaub auf der griechischen Insel Rhodos. Dort werden pro Tag nur 109 Euro, ein Plus von zwei Prozent im Vergleich zu 2023, fällig. Kreta liegt bei 117 Euro (plus fünf Prozent).

Wer günstiger wegkommen möchte, sollte einen Ägyptenurlaub ins Auge fassen: Die sind Ostern 2024 preiswerter als Ostern 2023, heißt es bei Check 24. Ein Pauschalurlaub kostet in den kommenden Osterferien im Schnitt 119 Euro pro Person und Tag. Das sind zwei Prozent weniger als im Vorjahr. Die Kosten sind im Vergleich zu anderen beliebten Ländern erschwinglich und liegen deutlich unter dem Schnitt von 135 Euro.

Noch billiger gibt's die Türkei. Ein Pauschalurlaub kostet dort im Schnitt 86 Euro pro Person und Tag. Das sind drei Prozent weniger als 2023. Damit ist die Türkei das günstigste der zehn meistgebuchten Länder. Im Vorjahr hatte noch Tunesien die Nase vorn. Richtig teuer ist das nordafrikanische Land aber auch nicht geworden: Die Preise zogen lediglich um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Der Preis pro Person und Tag liegt in den kommenden Osterferien bei 88 Euro. (red, 13.3.2024)