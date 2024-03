Noch immer findet man hunderte Bilder, die eigentlich gegen die Regeln Ebays verstoßen. AFP/JOSH EDELSON

Das altgediente Online-Auktionshaus Ebay scheint die neueste Anlaufstelle für mit künstlicher Intelligenz erstellte Deepfake-Pornografie zu sein. Bis die Journalisten vom Wirtschtaftsmagazin "Forbes" im Zuge einer Recherche auf die Masse an Bildmaterial stießen, waren dort tausende Fake-Bilder von diversen Stars zum Verkauf ausgeschrieben. Zwar wurden mittlerweile Hunderte dieser Einträge von Seiten Ebays gelöscht, nachdem das Unternehmen von Forbes auf den Missstand hingewiesen wurde. Dennoch sind immer noch hunderte Postings von KI-Pornografie bis zum jetzigen Zeitpunkt einsehbar.

"Top rated"-Verkäufer vom Algorithmus gefördert

Die Verkäufer mit den besten Bewertungen auf der Plattform werden von Ebay in den Suchen höher gereiht und bekommen finanzielle Vergünstigungen im Vergleich mit frischen Accounts. Eines dieser "best bewerteten" Konten, das nach Eigenangabe schon über 14.000 Artikel verkauft hat, bietet ganz oben auf dem Profil ein Bikinifotoset Taylor Swifts an. Ein weiterer Shop mit über 400 Artikeln bietet eine Auswahl von bildbearbeiteten Nacktbilder von Selena Gomez, Katy Perry, Ariana Grande und der amerikanischen Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez an.

Ebays Empfehlungsalgorithmus bietet nach dem Verweilen auf Seiten mit bestimmten Produkten ähnliche Artikel in der Suche und auf seiner Seite an. Wird das Objekt gekauft, verdient das Auktionshaus einen bestimmten Prozentsatz pro Transaktion. Einer der Händler, der immer wieder in diesen Kategorien aufgetaucht ist, konnte mit dieser Strategie über 2.000 Bilder verkaufen. Auf seiner Seite hat er retuschierte Bilder von Jennifer Aniston und Jennifer Lawrence angeboten. Bei vielen der Bilder auf dem Online-Marktplatz kann nicht klar gesagt werden, ob sie mit KI oder mit klassischer Fotobearbeitungssoftware verändert wurden.

"Es geht nicht nur um die Verkäufer, auch Unternehmen wie eBay profitieren vom Missbrauch sexualisierter Bilder", sagt Lina Nealon, eine leitende Angestellte des Nationalen Zentrums gegen sexuelle Ausbeutung, gegenüber "Forbes". "Sie machen die Körper von Frauen zu Waren, und das ist ungeheuerlich, weil es ohne Zustimmung und Wissen der Abgebildeten geschieht", so die Expertin.

Feuer mit Feuer bekämpfen

In einer Presseaussendung bestätigte Ebay "aktiv im Prozess zu sein, seine Regeln gegenüber Deepfakes ohne Nacktheit zu aktualisieren", damit Verkäufer genau wissen, was auf Ebay aufscheinen darf und was nicht. Darüber hinaus sagte Pressesprecherin Trina Somera, dass das Unternehmen eine Mischung aus "KI-Technologie, professionell geschulten Ebay-Ermittlern und Überprüfungen des Marktplatzes" verwendet, um Angebote zu identifizieren und zu entfernen, die gegen die Ebay-Richtlinien für verbotene Artikel verstoßen.

Angebote von KI-generierten oder mit Photoshop bearbeiteten Bildern von Prominenten, die gegen die Ebay-Richtlinien verstoßen, sollen laut Somera gesperrt oder entfernt werden. Dass das trotzdem kein einfaches Unterfangen ist, zeigt der derzeitige Zustand von Ebays Suchergebnissen. (gld, 13.3.2024)