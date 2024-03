Andreea Kaltenbrunner ist Historikerin und arbeitet als Akademische Rätin am Lehrstuhl für Geschichte Südost- und Osteuropas der Universität Regensburg. Sie forscht zur Geschichte des modernen Antisemitismus und seinen transnationalen Verflechtungen in Zentral- und Osteuropa.

Weiterführende Literatur

Carole Fink, Defending the Rights of Others. The Great Powers, the Jews, and International Minority Protection, 1878–1938 (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

Svetlana Suveica, Post-imperial Encounters. Transnational Designs of Bessarabia in Paris and Elsewhere, 1917–1922 (De Gruyter Oldenbourg, 2022.)

Glenn E. Torrey, Henri Mathias Berthelot: Soldier of France, Defender of Romania (Portland Center for Romanian Studies, 2001).

Weitere Beiträge im Blog

Zum Preis von Altpapier: Die Entstehung des Osmanischen Archivs in Sofia

Hirten, Händler und Wanderarbeiter in der spätosmanischen Zeit

Miloš Urošević: Kaufmann, Doppelagent und Schmuggler um 1800