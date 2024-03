Das Objekt der Begierde. 24 Teams spielen um den Titel bei der Euro 2024. In Österreich sind die Spiele bei Servus TV und im ORF zu sehen. IMAGO/Ying Tan

Wien – 31 versus 20: So lautet der Schlüssel, den sich Servus TV und der ORF für die kommende Fußballeuropameisterschaft der Herren in Deutschland ausgeschnapst haben. Während Rechteinhaber Servus TV alle drei Österreich-Spiele, das Eröffnungsspiel, die beiden Halbfinale und das Finale zeigt, steigt der ORF als Sublizenznehmer mit 20 Exklusivpartien aus.

ORF 1 zeigt 16 Spiele in der Gruppenphase und je zwei Begegnungen im Achtel- beziehungsweise im Viertelfinale. Diese Aufteilung gaben die beiden Sender am Donnerstag jeweils in eigenen Aussendungen bekannt.

Die Europameisterschaft findet in Deutschland statt und geht von 14. Juni bis 14. Juli über die Bühne. 24 Nationalteams nehmen an der Endrunde teil. Insgesamt 51 Spiele stehen in zehn Städten auf dem Programm. Der Paarlauf beim Fußball ist nicht der einzige zwischen Servus TV und dem ORF. So teilen sich die beiden Sender auch die Rechte an der Formel 1.

Die Spiele in der Übersicht:

(red, 14.3.2024)