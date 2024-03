393.000 Freitag bei Folge zwei dabei. Aufgestiegen: Anna-Maria Leiner und Jakob Schnabel, The Most Company, Nathan Nwosu, Hanna-Maaria Tuomela und T.E.D. Crew

393.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt am Freitagabend bei der zweiten Folge der ORF-Show "Die große Chance" dabei, in der fünf weitere Tickets für die Semifinalshows vergeben wurden. Das entspricht einem Marktanteil von 17 Prozent - nach 22 Prozent vorige Woche.

Den Auftakt in der Vorwoche verfolgten auf ORF 1 noch durchschnittlich 529.000 Zuseherinnen und Zuseher. Quotenrückgänge nach der Premiere sind bei solchen Formaten keine Seltenheit.

Hanna–Maaria Tuomela aus Wien ist weiter nach Folge zwei der "Großen Chance" am Freitagabend. ORF Roman Zach-Kiesling

Fünf sind weiter

Die Jury – diesmal bestehend aus Sasa Schwarzjirg, Cesár Sampson und Marc Pircher – schickte insgesamt fünf Acts in die nächste Runde: In den Live-Shows mit dabei sind das Tanz-Duo Anna-Maria Leiner & Jakob Schnabel aus der Steiermark, die Band The Most Company aus Niederösterreich sowie der Wiener Sänger Nathan Nwosu, die Wienerin Hanna-Maaria Tuomela und die T.E.D. Crew, die ebenfalls aus der Bundeshauptstadt stammt.

In der nächsten Folge der "Großen Chance" stehen am 22. März (20.15 Uhr) erneut 24 Acts auf der Bühne, wobei eine wieder anders zusammengesetzte dreiköpfige Jury fünf Tickets für die nächste Runde vergibt. Die Live-Semifinalshows gibt es ab 26. April in ORF 1. (APA, red, 16.3.2024)