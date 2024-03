Pete Astor feiert sich selbst – wie immer auf raffinierte Art. Elena Ferreras

Pete Astor – Tall Stories and New Religions

Pete Astor war einst Vorstand der famosen britischen Band The Weather Prophets, der für Songs wie "Worm in My Brain" oder "Almost Prayed" in jeder 1000-Seelen-Gemeinde eigentlich ein Schrein errichtet gehörte. Das wäre dann eine bessere Welt. Der Brite hat später unter Wisdom of Harry und seinem eigenen Namen konstant tolle Gitarren-Pop-Musik gemacht, Wisdom war zart elektronisch geschwängert. Sein 40-jähriges Musikerjubiläum begeht er nun mit Neuaufnahmen eigener Werke, reduziert aufs Maximum, einnehmend, geistvoll – ein Guter aus dem Schattenreich.

Bleachers – Same

Der Chef der Bleachers ist einer der bekanntesten zeitgenössischen Produzenten: Jack Antonoff. Der steht auf der Shoppingliste von Taylor Swift, Lana Del Rey oder St. Vincent, wenn sie dringend ins Studio müssen. Mit seiner Band Bleachers macht er seit 2013 selbsttherapeutischen Indie-Rock, der auf dem neuen titellosen Album einerseits in den frühen 1980ern samt Saxofon-Alarm wurzelt, andererseits die Melancholie von The National beschwört. Stellenweise heiterer als sonst, schließlich ist der Mann glücklich vermählt: mit Schauspielerin Margaret Qualley.

Nino aus Wien – Endlich Wienerlieder

Das Raunzerte, das dem Sonnenschein Abgewandte ist in der Musik des Nino aus Wien nicht fremd. Passenderweise wendet er sich auf "Endlich Wienerlieder" der Königsdisziplin des Raunzendem zu: dem in Aussicht gestellten Wienerlied. Da wird im eigenen Saft schmorend Beschwerde geführt und das Glück im Leben als Abstecher ins Tschocherl des Vertrauens gedeutet. Wobei Nino als erschöpfter Punk im Herzen dem Fach seine Eigenheit aufdrückt und dem Album damit eine verwegen-moderne Anmutung verleiht: "Alles 1 Scheiss". Man hat geahnt, dass er das kann. (Karl Fluch, 18.3.2024)