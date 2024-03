Die reale Höchsttemperatur lag in Rio de Janeiro am Sonntag bei 42 Grad

Im Stadtviertel Guaratiba im Westen von Rio de Janeiro wurde eine gefühlte Temperatur von 62,3 Grad gemessen. REUTERS/Ricardo Moraes

Rio de Janeiro – Eine seit Wochen anhaltende Hitzewelle in Brasilien hat Rio de Janeiro Rekordtemperaturen beschert. In der Metropole lag die gefühlte Temperatur nach Angaben des Wetterdienstes am Sonntag (Ortszeit) teilweise bei über 62 Grad Celsius. Die Stadtverwaltung appellierte ihrerseits an die rund sechs Millionen Einwohnerinnen und Einwohner: "Vermeiden Sie jeden längeren Aufenthalt in der Sonne. Trinken Sie reichlich Wasser."

Reale Höchsttemperatur

Im Stadtviertel Guaratiba im Westen der Metropole, wo sich vor allem riesige Armenviertel befinden, wurde laut Wetterdienst am Sonntag eine gefühlte Temperatur von 62,3 Grad gemessen. Dies war der höchste Wert seit Beginn derartiger Aufzeichnungen im Jahr 2014. Die reale Höchsttemperatur lag in Rio de Janeiro am Sonntag bei 42 Grad. (APA, 18.3.2024)