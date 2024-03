Das Haus der Geschichte Österreich (Hdgö), derzeit auf engem Raum in der Hofburg untergebracht, wird im Hof 2 des Museumsquartiers eine neue Heimat finden. APA/WOLFGANG HUBER-LANG

Wien - Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) wird mit 2028 von der Neuen Burg am Heldenplatz in das nahe liegende Museumsquartier (MQ) übersiedeln. Mit der konstituierenden Sitzung einer international besetzen Fachjury unter dem Vorsitz der Architektin Elke Delugan wurde nun der Generalplanerwettbewerb eingeleitet, wie das MQ am Montag berichtete.

Ausgeschrieben sind die Generalplanung und Realisierung des Hauses der Geschichte im MQ sowie die Planung von Ersatzflächen für den Dschungel Wien. Der Wettbewerb findet in einem einstufig ausgeschriebenen Verfahren statt. Die Jury nominiert in einem vorgeschalteten europaweiten Bewerbungsverfahren aus allen eingegangenen Teilnahmeanträgen zwölf für das anschließende Verhandlungsverfahren. Der Wettbewerb soll Mitte September abgeschlossen sein. MQ Direktorin Bettina Leidl freut sich auf "spannende und innovative Konzepte". (APA, 18.3.2024)