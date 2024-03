Van Cleef & Arpels eröffnet in Wien, im Turek poppt die Kölner Marke Armedangels auf, das Label Ebenbild eröffnet einen Store

Van Cleef & Arpels

400 Quadratmeter auf zwei Etagen: die Wiener Boutique des Juweliers Van Cleef & Arpels. Van Cleef & Arpels

Die Luxuseinkaufsmeile Kohlmarkt in Wien ist um eine edle Boutique reicher. Die französische Schmuck- und Uhrenmarke "Van Cleef & Arpels" hat ihr erstes Geschäft in Österreich aufgesperrt. Zuvor war in dem Lokal die Giorgio-Armani-Filiale untergebracht. Nach umfassenden Renovierungsarbeiten werden hier nun etwa hochwertige Colliers, Ringe, Zeitmesser und viele weitere edle Stücke angeboten. Der neue Shop bietet 400 Quadratmeter Verkaufsfläche auf zwei Etagen, wo es natürlich auch die ikonischen Stücke im Design eines stilisierten vierblättrigen Kleeblatts aus der "Alhambra-Kollektion" gibt, für die Van Cleef & Arpels unter anderem berühmt ist.

Gegründet wurde die "Haute Joaillerie Maison" 1906 an der Place Vendôme in Paris, wo sich noch heute der Flagship-Store der Marke befindet. Über die Jahre wurde Van Cleef & Arpels zum internationalen Player. Prominente wie Grace Kelly oder Maria Callas zählten zu den Kunden des Juweliers, der seit 1999 zum Luxuskonzern Richemont gehört. Heute gibt es weltweit über 150 Stores und nun eben auch einen in Wien.

Kohlmarkt 3, Mo–Fr: 10–18.30 Uhr, Sa: 10–18 Uhr, vancleefarpels.com

Pop-up von Armedangels

Turek setzt seine Pop-up-Reihe fort: Diesmal schlägt das Kölner Modelabel Armedangels im Store in der Wiener Rotenturmstraße 19 auf. Das 2007 von Anton Jurina und Martin Hoefeler gegründete Unternehmen bewirbt seine "DetoxDenim"-Kollektion neuerdings mit Model und Designerin Georgia May Jagger.

Turek, Rotenturmstraße 14, 1010 Wien, Mo–Fr: 10–18.30 Uhr, Sa: 10–18 Uhr, turek.at

Ebenbild

Die Designerinnen Jennifer Windisch und Sophie-Marie Hutterer vom Wiener Unterwäschelabel Ebenbild haben im siebenten Bezirk einen eigenen Store eröffnet – und zwar in einem interessanten Eck unweit des Papierwarengeschäfts Sous Bois und des Stores des Labels Glein. Eröffnet wird am 21. 3. um 17 Uhr.

Store Ebenbild, Neustiftgasse 31, 1070 Wien, Di–Fr: 12–19 Uhr, Sa: 12–18 Uhr, ebenbild.shop

(red, 21.3.2024)