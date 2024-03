Neue digitale Bezahlsysteme könnten die (amerikanische) Dominanz von Apple, Paypal, Mastercard & Co erheblich einschränken - oder nach kurzem Hype am Rand der Bedeutungslosigkeit vegetieren.



Abgesehen von Usability - was müssten Kryptos und der Digitale Euro können bzw. was wären die Vor- und Nachteile um gegenüber den etablierten Anbietern bestehen zu können?