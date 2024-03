Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria Wien und Rapid Wien.

In dieser Woche ist einiges passiert, auch wenn es in den Pflichtspielen ausschließlich Unentschieden gegeben hat. Am Freitag kam es in der Regionalliga Ost zum großen Wiener Derby zwischen den Young Violets und Rapid II. In einem packenden Derby trennten sich beide Mannschaften zum Schluss 0:0. Wir waren vor Ort und haben eine kleine Spezialfolge darüber veröffentlicht.

Und jede Menge Inhalt gibt es selbstverständlich auch in unserer regulären Folge. Hier analysieren Stefan und Markus alle Pflichtspiele des vergangenen Wochenendes. Neben dem Regionalliga-Derby gibt es ausführliches zu Rapid - LASK sowie Altach - Austria. Unentschieden können wir also und die FAK-Damen haben sich da sensationell mit einem Remis in St. Pölten eingereiht. Aus der Reihe tanzten nur die Frauen des SCR, das ist bei der gehypten Heimpremiere aber auch erlaubt. Zudem beleuchten wir natürlich noch das Tippspiel!

(Stefan Novotny, Markus Friebis, 19.3.2024)