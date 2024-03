Die Plattform Reddit geht an die Börse. Das wird auch ein Test für den Risikoappetit der Anleger. AP/Matt Slocum

Das Internetforum Reddit geht an die Börse. Knapp zwei Jahrzehnte nach der Gründung kündigt der kalifornische Plattformbetreiber sein Going Public an. Der Börsengang wird mit Spannung erwartet, ist es doch der erste Tech-Börsengang im laufenden Jahr und der erste Börsengang einer Social-Media-Plattform seit Pinterest 2019. Notieren wird Reddit an der New York Stock Exchange und nicht an der Technologiebörse Nasdaq.

Hinzu kommt, dass Reddit aktuell einen Verlust von 90,8 Millionen Dollar für das abgelaufene Geschäftsjahr ausweist. Der Umsatz ist immerhin um ein Fünftel auf 804 Millionen Dollar geklettert. Reddit macht seinen Umsatz hauptsächlich durch Werbung und bietet auch einen Premiumzugang für 5,99 Dollar pro Monat an. Dass das Unternehmen noch keinen Gewinn erwirtschaftet hat, könnte Investoren nervös machen.

Nervös sind aber auch viele Reddit-User. Sie sehen den Börsengang kritisch, "weil sie durch die Notiz an der Börse viel stärkere Zugeständnisse an die Werbekunden auf der Plattform erwarten", sagt Monika Rosen, Börsenexpertin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft und Marktexpertin bei E-Fundresearch. Mit dem neuen Wind, der von der Börse herüberweht, könnte ein Stück der bisherigen Userkultur weichen. Dass das Unternehmen auf Gewinnbringung ausgerichtet und der Content besser überwacht wird, ist die Sorge vieler Nutzer. Die Moderation der Inhalte übernehmen derzeit Freiwillige unter den Nutzern, bezahlt wird das nicht.

Aktive Nutzer profitieren

Dabei bekommen die Vielnutzer beim Börsengang sogar eine Sonderstellung. "Das Ungewöhnliche am Reddit-IPO ist, dass den aktivsten Nutzern auch Aktien zugeteilt werden", sagt Rosen. Ebenso bedacht werden Freunde und Familienangehörige der Beschäftigten. Und das nicht zu knapp. 22 Millionen Aktien werden ausgegeben, acht Prozent davon gehen an aktive Nutzer. Das sind 1,76 Millionen Anteilsscheine. Sie haben für diese Papiere auch keine Sperrfrist, können beim Börsengang also sofort wieder verkaufen. "Viele Reddit-User haben schon in der Vergangenheit für Unruhe an der Börse gesorgt, etwa als sie die Aktie von Gamestop nach oben trieben, ohne dass es dafür eine fundamentale Begründung gab", erinnert Rosen. Damals hatten User in der Gruppe "Wallstreetbets" vereinbart, Aktien von Firmen zu kaufen, auf deren Kursverfall Hedgefonds im großen Stil gewettet hatten. Diese Papiere wurden dann als Meme-Stocks bezeichnet.

Auch für Reddit bedeutet das IPO eine neue Welt. In einer Finanzierungsrunde 2021 wurde die von Steve Huffman und Alexis Ohanian gegründete und in San Francisco ansässige Plattform noch mit zehn Milliarden Dollar bewertet. Beim Börsengang wird eine Marktkapitalisierung von 6,4 Milliarden Dollar angestrebt. Die Preisspanne der Aktien liegt zwischen 31 und 34 Dollar. Damit gilt das Debüt von Reddit auch als Test für den Risikoappetit der Anleger.

Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und betreibt mehr als 100.000 verschiedene Foren. Die Bandbreite reiche "vom Erhabenen bis zum Lächerlichen, vom Trivialen bis zum Existenziellen, vom Komischen bis zum Ernsthaften", sagt Mitgründer Huffman. (Bettina Pfluger, 19.3.2024)