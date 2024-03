Aaron Taylor-Johnson soll James Bond werden. AP/Luca Bruno

Spekulationen darüber, wer den nächsten James Bond spielen soll, laufen immer auf Hochtouren. Die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, dass die Suche jetzt ein Ende hat. Der Brite Aaron Taylor-Johnson soll Daniel Craig in der Rolle der charismatischen Doppelnullnummer nachfolgen. Der Vertrag liege Gerüchten zufolge bereits auf dem Tisch, er müsse nur noch unterschreiben.

Die Gerüchteküche brodelt schon seit dem Abgang von Daniel Craig. Tom Holland, Paul Mescal oder auch Idris Elba sind nur einige Namen, die für die Rolle im Gespräch waren. Auch Spekulationen darüber, ob James Bond in seinem 26. Filmabenteuer eine Frau sein wird, gab es. Der 33-jährige Taylor-Johnson müsse die Rolle jetzt nur noch annehmen, heißt es.

Im deutschsprachigen Raum wurde der Brite durch seine Rolle als Prosper in der Verfilmung von Cornelia Funkes "Herr der Diebe" bekannt. Seinen Durchbruch hatte er wohl 2009 mit "Nowhere Boy", in dem er den jungen John Lennon verkörperte. Ein Jahr später spielte er die Titelfigur "Kick Ass" in der gleichnamigen Superhelden-Parodie, und auch im Marvel-Universum ist er mit Filmen wie "The Return of the First Avenger" und "Avengers: Age of Ultron" vertreten. 2016 wurde er für seine Rolle in dem Film "Nocturnal Animals" mit einem Golden Globe ausgezeichnet. (red, 19.3.2024)