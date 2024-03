Teilnahmebedingungen und Datenschutz

Teilnehmer:innen von "Europa spricht" müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und in Europa leben. Aufgrund der Internationalität des Projekts ist es zudem ratsam, Englisch sprechen zu können. Informationen zur Nutzung und Verarbeitung der gesammelten Personendaten finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Teilnehmende Medien

"Europe Talks" startet mit einem großen Netzwerk europäischer Medien: "Die Zeit" aus Deutschland, DER STANDARD aus Österreich, "Daily Mirror" aus Großbritannien, "Efimerida Ton Syntakton" aus Griechenland, "Euractiv" aus Belgien, "Gazeta Wyborcza" aus Polen, "Il Fatto Quotidiano.it" aus Italien, LRT aus Litauen, N1 aus Serbien, "PressOne" aus Rumänien, "SME" aus der Slowakei, The Display media platform and its partners, "EuroZine" aus Österreich, "Krytyka Polityczna" aus Polen, "El Diario" aus Spanien und "Voxeurop" aus Belgien.