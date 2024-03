ORF-"Report" über desolate Wohnungen, die teuer an Flüchtlinge vermietet werden; Österreichs Mister Privat-TV soll ProSiebenSat1 beim Streamen helfen; Sepp Schellhorn beteiligte sich an Peter Pilz' Medienportal "Zackzack"; warum Serien immer kürzer werden

Hier kommen die Mediennews von heute:

TV-Tagebuch: Bei Armin Wolf muss sich selbst Millionenverteilerin Marlene Engelhorn erklären - Warum lässt sie einen Bürgerinnenrat 25 Millionen verteilen und überweist sie nicht ans Finanzministerium, an die Caritas, oder nimmt sie gar nicht an?

Marlene Engelhorn sprach mit Armin Wolf in der "ZiB 2" über ihr Erbe. Screenshot: ORF-TVthek

Wechsel nach Deutschland: Österreichs Mister Privat-TV soll ProSiebenSat1 beim Streamen helfen - Markus Breitenecker war der Motor des Ösi-Privatfernsehens. ORF-Ambitionen verneinte er nicht immer überzeugend. Nun dreht er, vielfach besser dotiert, an größeren Rädern

Schimmel, Ungeziefer, Müll: ORF-"Report" über desolate Wohnungen, die teuer an Flüchtlinge vermietet werden - Nach den ORF-Recherchen droht der Chef einer Immobilienfirma mit Klagen. "Wir lassen uns nicht einschüchtern", sagt "Report"-Redakteur Yilmaz Gülüm

Europäische Serien: Austro-Gangster bei Netflix, Disney tanzt auf dem Wiener Kongress - Netflix und Disney präsentieren beim Seriesmania-Festival in Lille neue europäische Serien mit Nahkampf, True Crime, Schiffsuntergang, Cannabis in Amsterdam und Superheldinnen

Jetzt neu: Sepp Schellhorn beteiligte sich an Peter Pilz' Medienportal "Zackzack" - Das sei eine symbolische Unterstützung solcher Medienplattformen, erklärt der Neos-Abgeordneter und Gastronom. Neu an Bord ist auch Wissenschafterin Renée Schröder

Streamingtrend: Serien werden kürzer - Mehr Produktionen, weniger Stunden: Nach dem Crash stellt sich die Branche schlanker auf, bestätigt sich beim größten europäischen Serienfestival in Lille

Doku-Reihe: Ex-Kinderstars werfen in der Doku "Quiet on Set" Nickelodeon-Mitarbeitern Missbrauch vor - Vorwürfe auch gegen Dan Schneider, der in den späten 1990er-Jahren für die quotenträchtigen Serien "The Amanda Show", "iCarly", "Zoey 101" oder auch "Drake & Josh" verantwortlich war

Miniserie: Oliver Masucci spielt ermordeten Deutsche-Bank-Chef Herrhausen - ARD-Miniserie "Herrhausen - Der Herr des Geldes" feiert bei Festival in Lille Premiere

Switchlist: "Barbara" und "Das Schweigen der Lämmer", außerdem Reportagen über Regenbogenfamilien in Italien und Hexen im Internet sowie die Dokureihe "I Saw the Sign" - TV-Hinweise für heute Abend.