EU-Gastgeber Charles Michel läutete am Donnerstaggemeinsam mit Uno-Generalsekretär António Guterres den Frühlingsgipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs ein. EPA/OLIVIER HOSLET

Die Europäische Union will in die stagnierenden Beitrittsprozesse und -verhandlungen mit den sechs Kandidatenländern auf dem Westbalkan mehr Dynamik bringen. Anlass dafür ist der steigende Druck durch den Krieg in der Ukraine. Die Union hat sich darauf festgelegt, dass die Aufnahme neuer Mitglieder auf dem Balkan wie in der Schwarzmeerregion von höchstem strategischen Interesse sei, nicht zuletzt wegen der russischen Aggression oder Einflussnahme in den Regionen.

Das war eines der Kernthemen des EU-Gipfels Donnerstag und Freitag in Brüssel. Generell standen bei den Beratungen der 27 Staats- und Regierungschefs wieder die Lage in der Ukraine und die Notwendigkeit finanzieller und militärischer Hilfe im Zentrum.

Dies steht damit im Zusammenhang, dass beim Treffen im vergangenen Dezember die EU-Chefs der Ukraine und der Republik Moldau den Status eines EU-Beitrittskandidaten bzw. Georgien eine "Beitrittsperspektive" gegeben hatten. Seither drängen die baltischen Staaten und Polen darauf, mit der Regierung in Kiew so rasch wie möglich konkrete Verhandlungen aufzunehmen.

Wartende Kandidaten

Von diesem Start sind sowohl die Ukraine wie Moldau noch ein gutes Stück entfernt, obwohl die EU-Kommission beiden Ländern gute Reformfortschritte zugesprochen hat. Diese privilegierte Behandlung der Ukraine hat das Problem aufgeworfen, auch die Integration der Westbalkanstaaten nicht schleifen zu lassen, die seit 20 Jahren vom EU-Beitritt träumen. Insbesondere das "Sorgenkind" Bosnien-Herzegowina hinkt im Vergleich mit anderen Kandidatenländern wie Montenegro oder Nordmazedonien hinterher.

Beim EU-Gipfel sollte dieses Manko ausgeglichen werden. Die Kommission hat den Start von Beitrittsverhandlungen mit Sarajevo befürwortet. Österreich und auch Deutschland unterstützen diese Entwicklung stark und hoffen, dass dies in der Schlusserklärung auch seinen Niederschlag finden werde. Diplomaten gingen davon aus, dass einige Länder wie Frankreich oder die Niederlande ihren Widerstand dagegen aufgeben und Bosnien-Herzegowina offiziell zum Verhandlungsbeginn eingeladen wird.

Das bedeutet freilich nicht, dass das Land – so wie die anderen Kandidaten – in absehbarer Zeit auch Mitglied werden können. In früheren Erklärungen war die Rede davon, dass es bis zum Jahr 2030 EU-Beitritte auf dem Balkan geben soll. Ob das realistisch ist, steht in den Sternen, genauso wie im Fall der Ukraine: ein Land im Krieg, bei dem nicht einmal die Staatsgrenzen sicher sind, kann nicht EU-Mitglied werden.

Wie Diplomaten am Rande des Gipfels erklärten, soll dennoch der Versuch unternommen werden, Bosnien-Herzegowina, die Ukraine und auch Moldau noch vor dem Sommer in einen Verhandlungsprozess zu bringen. Das brächte mehr Möglichkeiten der Unterstützung aus EU-Mitteln und einer teilweisen Integration noch vor einem formellen Beitritt. Grund: Ab 1. Juli übernimmt Ungarn den EU-Vorsitz, und Ministerpräsident Viktor Orbán ist ein erklärter Gegner der EU-Annäherung der Ukraine. Dann ginge nichts mehr.

Großer Zeitdruck

Da im Juni die EU-Wahlen stattfinden, bleibt wenig Zeit, das gesamte Erweiterungspaket fertig zu schnüren. Dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass die EU auch umfangreiche interne Reformen in die Wege leiten muss, um selbst erweiterungsfähig zu sein.

Die Europawahlen im Juni werfen auch einen Schatten auf die dringend nötigen Hilfen für die Ukraine. Da sich unmittelbar danach nicht nur das Europäische Parlament neu konstituiert, sondern auch die EU-Kommission neu besetzt werden muss, wird die Union als Ganze für einige Monate nicht voll handlungsfähig sein. Im Juli wird sich entscheiden, ob Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit nominiert wird, was Kontinuität im Krisenmanagement sichern würde.

Die Staats- und Regierungschefs werden beim nächsten regulären EU-Gipfel Ende Juni jedenfalls auch ein größeres "Personalpaket" schnüren. Auch die Posten des EU-Außenbeauftragten, des Ständigen Ratspräsidenten und andere werden dann neu besetzt. Alle Fachausschüsse im Parlament bekommen neue Mitglieder. Erfahrungsgemäß läuft dann auch die tägliche Arbeit der EU-Politik auf halber Kraft. Nicht zuletzt versuchten die Regierungschefs am Donnerstag, konkrete Entscheidungen auf den Weg zu bringen, die legistisch umgesetzt werden müssen.

Eingefrorene Gelder

So sollen auf Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell die Gewinne aus eingefrorenen russischen Vermögen für Waffenkäufe zugunsten der Ukraine verwendet werden können. Rechtlich ist das möglich. Aber zwischen den Staaten gibt es Differenzen, wie man das konkret ausgestaltet. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz zeigte sich optimistisch, dass man dazu eine Einigung finden werde. Grundsätzlich war es bei allen unbestritten, dass die EU und die Mitgliedsstaaten die Anstrengungen für militärische Aufrüstung zur eigenen Sicherheit verstärken müssen.

Der Gipfel hatte mit einem Besuch von UN-Generalsekretär António Guterres begonnen. Er rief dazu auf, sich für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza einzusetzen. Dies stehe nicht in Widerspruch zur Verurteilung der Hamas. Der Ständige Ratspräsident Charles Michel hatte eine umfassende Erklärung zur Lage in Nahost vorbereitet, in der das auch gefordert wurde.

Allerdings war der Text auch umstritten. Mehreren Staaten, darunter Österreich, fehlten explizite Verurteilungen der Aktivitäten der Hamas, nicht nur des Anschlags vom 7. Oktober. Kanzler Karl Nehammer kündigte bereits zu Beginn der Sitzung an, er werde der Erklärung nur zustimmen, wenn auch zum Beispiel eine Verurteilung gezielter systematischer Vergewaltigungen durch Hamas-Mitglieder Niederschlag fänden. Auch die Rolle der UNRWA bei den Terrorakten müsste aus österreichischer Sicht deutlich angesprochen werden. (Thomas Mayer aus Brüssel, 21.3.2024)