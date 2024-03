Lakecia Benjamin präsentiert "Phoenix" im Konzerthaus Wien. Andrea Humer

"Wir sind hier wegen Liebe, Frieden und Schnitzel!", scherzt Lakecia Benjamin jubelnd und legt nach: „Wie heißt noch diese wunderbare Mehlspeise?", fragt sie das Publikum im Wiener Konzerthaus. Die Sachertorte muss kulinarisch nachhaltige Wirkung entfaltet haben. Nach dem Publikumsplausch geht es jedoch ernst und komplex weiter.

Benjamin hat zwar etwas von einer Animatorin. Wenn sie allerdings mit "My Favorite Things" loslegt, jenem Musical-Schlager, der in der Version von John Coltrane zum Jazzklassiker wurde, zeigt sie Fähigkeiten, die nur in der ersten, strengen Jazzliga existieren. Mit rasenden Arpeggi zelebriert sie diese Tontrauben, die bei Innovator Coltrane als "sheets of sound" das harmonische Feld nervös weiteten.

Kein Selbstzweck

Ihr Stil, mit einem strahlenden Ton zelebriert, hat daneben den rasanten Hard Bop ebenso im Repertoire wie die knappe Pointiertheit des Funk- und Soul-Saxofonisten Maceo Parker. Virtuose Leichtigkeit wird aber – abseits von Selbstzweck – per Selbstentäußerung in sinnvolle Intensität transformiert.

Dass Lakecia Benjamin einst Funk und Soul praktizierte, hört man. Ebenso sind da aber Blues (mit einem unbegleiteten Solo), Gospel und Balladen wie "Amazing Grace", bei der sie ihre sanft-melancholische Seite zeigt.

Rasantes Parlando

In Summe ein Potpourri der Stile, das von den glänzenden Mitmusikern entsprechend kompetent mitgestaltet wird: Pianist Oscar Perez, Bassist Elias Bailey und Schlagzeuger E. J. Strickland produzieren jenen Rahmen, in dem Benjamin rappend auch auf ihr neuestes Album "Phoenix" verweist. Der Opener "Amerikkan Skin" beginnt mit dem bedrohlichen Sirenensound eines Polizeiwagens und bringt Texte der Aktivistin Angela Davis. Benjamin rezitiert sie im Konzerthaus im rasenden Parlando, das ebenso souverän wirkt wie ihr Altsaxofonspiel. (Ljubiša Tošić, 21.3.2024)