Die EU startet ihre Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina. Mit einem Aber: Los geht es erst, wenn weitere Reformschritte umgesetzt sind. Wie schätzt ein Südosteuropa-Experte die Chancen ein? Der Historiker und Politologe Florian Bieber war dazu Donnerstagabend in der "ZiB 2" bei Marie-Claire Zimmermann zu Gast. Er sieht darin eine vernünftige Lösung, sie sei "Motivation, dass die Reformen jetzt fortgesetzt werden". Ohne Gegenleistung von der bosnischen Seite mache es wenig Sinn, hier voranzuschreiten, sagt Bieber. Es gehe darum, dass Gesetze in Bosnien-Herzegowina an jene der EU angeglichen würden.

ZIB 2: Politologe zu Beitrittsgespräch mit Bosnien-Herzegowina

Derzeit habe "ein Großteil der politischen Elite, die heute in Bosnien an der Macht ist, wenig Interesse", der EU beizutreten, "sie wollen eher ihre eigene Macht schützen", sagt der Experte. Aber wer soll denn diese Reformen voranbringen? Bieber hat hier eine längerfristige Perspektive im Blick, er sieht eine "Ermutigung für jene politischen Kräfte, die vielleicht nicht jetzt an der Macht sind, die es aber durchaus gibt in Bosnien". In der Bevölkerung sieht er eine "deutliche Mehrheit für einen EU-Beitritt". Auch wenn das Land gespalten sei und diese Spaltungen von Politikern wie Milorad Dodik und den anderen nationalistischen Politikern bewusst angeheizt würden.

Gaffaband auf der Stirn

Nach dieser längerfristigen, ernsten Perspektive tut der Blick auf baldige und doch eher freudige Ereignisse gut. Ostern und damit Feiertage und Familienfeste stehen an. Und weil auch das für Spannungen sorgen kann, hat sich Eva Pölzl am Freitag in "Guten Morgen Österreich" einen Mentalcoach eingeladen. Der hat ein kleines Osternesterl für Pölzl mitgebracht und lobt auch ihren grünen Blazer, "ein buntes Outfit belebt uns", sagt er und geht mit gutem Beispiel und einem geblümten Hemd voran. Das Nesterl quittiert Pölzl sehr erfrischend mit einem "Hahaha" und lässt auch eine Luftwolke aus einer Sprühdose tapfer über sich ergehen. Damit will der Coach symbolisieren, wie gut uns die Luft und das tiefe Ein- und Ausatmen tun.

Eva Pölzl in "Guten Morgen Österreich" mit einem Mentalcoach. Screenshot: Guten Morgen Österreich

Ein weiterer Tipp (dafür steht das mitgebrachte Maßband): einmal nicht nach hinten und auch nicht nach vorn schauen, "sondern einfach einmal das Hier und Jetzt genießen". Was sonst noch so im Körberl ist: Das Gaffaband stehe für: "Nicht festkleben zu Hause, sondern rausgehen. Bunte Dinge machen, kreative Dinge machen." "Ein bisserl lustig sein", übersetzt das Pölzl und pickt sich das Klebeband auf die Stirn. Die beiden haben es lustig im Studio, "mehr Leichtigkeit" empfiehlt auch der Mentalcoach. Da will man nicht widersprechen, in diesem Sinne: Schon jetzt schöne Feiertage! (Astrid Ebenführer, 22.3.2024)

