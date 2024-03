Das italienische Modehaus Valentino und Pierpaolo Piccioli trennen sich nach 25 Jahren, wie aus Marktkreisen verlautet und von "Women's Wear Daily" bereits vermeldet wurde. Pierpaolo Piccioli wurde bei Valentino 2016 zum alleinigen Kreativdirektor ernannt, nachdem er sich den Titel seit 2008 mit Maria Grazia Chiuri geteilt hatte. Chiuri und Piccioli arbeiteten zunächst zehn Jahre lang bei Fendi zusammen. Valentino Garavani wählte die Designer 1999 aus, um die Accessoire-Kategorie seiner Marke zu stärken, was sie auch taten und diese Abteilung verjüngten. Sie wurden zu Kreativdirektoren für Accessoires bei Valentino befördert, als Alessandra Facchinetti nach dem Rücktritt von Garavani im Jahr 2007 den gleichen Titel für die Konfektionskollektion erhielt. Im Jahr 2008 traten sie die Nachfolge Facchinettis als Kreativdirektoren der Marke an.

Pierpaolo Piccioli verlässt nach einem Vierteljahrhundert das Label, das er einst als seine "Heimat" bezeichnete. AP/Luca Bruno

Piccioli respektierte zwar Garavani und das Erbe von Valentino, verfolgte aber einen vielseitigeren Zugang und distanzierte sich von den vornehmen Jet-Set-Tagen vergangener Tage. In seiner unaufdringlichen Art lebte Piccioli weiterhin in Nettuno, Italien, einer Strandstadt südlich von Rom, wo er geboren wurde. Er sagte aber auch seit Jahren, dass er auch Valentino als seine Heimat betrachtet.

Gegenüber "Women's Wear Daily" sagte Picciolo heute: "Nicht alle Geschichten haben einen Anfang oder ein Ende, manche leben in einer Art ewiger Gegenwart, die so hell leuchtet, dass sie keine Schatten wirft. Ich bin seit 25 Jahren in diesem Unternehmen, und seit 25 Jahren existiere ich und lebe ich mit den Menschen, die diese schöne Geschichte, die meine und unsere ist, gewebt haben. Danke an Herrn Valentino und Giancarlo Giammetti, die mich mit ihrem Vertrauen gesegnet haben, danke an jede einzelne Person, die dies auf die eine oder andere Weise möglich gemacht hat, es war ein Privileg und eine Ehre, meine Reise und meine Träume mit Ihnen zu teilen."

Kering mit Option auf 100 Prozent

Im Juli 2023 gab der börsennotierte französische Konzern Kering bekannt, dass er einen 30-prozentigen Anteil an Valentino für 1,7 Milliarden Euro in bar erworben hat, als Teil einer breiteren strategischen Partnerschaft mit dem katarischen Investmentfonds Mayhoola, der die Couture-Marke kontrolliert. Kering hat die Option, bis 2028 100 Prozent des Kapitals von Valentino zu erwerben, während Mayhoola Aktionär von Kering werden könnte. Es wird erwartet, dass die neuen Luxuspartner gemeinsam weitere Möglichkeiten ausloten, die mit ihren jeweiligen Strategien übereinstimmen, einschließlich potenzieller Investitionen außerhalb der Modebranche.

Nach den neuesten verfügbaren Zahlen trug eine Neuausrichtung der Einzel- und Großhandelskanäle zu Valentinos Umsatz- und Gewinnsteigerung im Jahr 2022 bei. Der Umsatz erreichte 1,42 Milliarden Euro und stieg damit um 15 Prozent im Vergleich zu 1,23 Milliarden Euro im Jahr 2021. Der Umsatz stieg um zehn Prozent. (red, 22.3.2024)