Der deutsche Schauspieler Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Wepper war im Dezember zum zweiten Mal an einer Sepsis erkrankt, von der er sich nicht mehr erholte. Erst im Oktober war sein jüngerer Bruder Elmar überraschend an plötzlichem Herzversagen gestorben. Laut Medienberichten bestätigte der Anwalt der Familie Weppers Tod. Der Schauspieler ist am Montagmorgen friedlich eingeschlafen, sagte seine Ehefrau Susanne Kellermann laut Medienberichten.

Wer in den 1980er-Jahren fernsah, kam nicht um Fritz Wepper herum. Freitagabend war er an der Seite von Horst Tappert in "Derrick" im Dauereinsatz. Als Harry Klein lösten er und Derrick garantiert jeden Mordfall, bevorzugt im Milieu der betuchten Münchner Schickeria. Die von TV-Legende Herbert Reinecker erfundene Reihe lief von 1974 bis 1998 und kam für heutige Begriffe auf geradezu unfassbare 281 Folgen. Legende wurde die Serie nicht zuletzt aufgrund des Satzes "Harry, hol schon mal den Wagen!". Ob er jemals in einer Folge gesagt wurde, lässt sich bis heute allerdings nicht eindeutig bestätigen. Fakt ist: "Derrick" war ohne Harry nichts.

"Die Brücke" und "Cabaret"

Weppers schauspielerische Laufbahn begann bereits 1952 mit einem Auftritt als Peter Pan im Münchner Staatstheater. Noch in Jugendjahren folgten weitere Rollen, so zum Beispiel in Bernhard Wickis Antikriegsfilm "Die Brücke" und 1968 im Edgar-Wallace-Krimi "Der Mann mit dem Glasauge". 1972 trat er neben Liza Minnelli in der oscarprämierten Musicalverfilmung "Cabaret" auf. Nach dem "Derrick"-Engagement wartete eine weitere Rolle, die Weppers Popularität noch steigerte: An der Seite von zunächst Jutta Speidel, später von Janina Hartwig als Nonne spielte er von 2002 bis 2021 in "Um Himmels Willen" die Rolle eines tricksenden Bürgermeisters.

Vor der Kamera stand Wepper auch mit seinem Bruder Elmar, zum Beispiel in der Fernsehserie "Der Kommissar" und in 17 Folgen der Serie "Zwei Brüder" zwischen 1994 und 2001. "Wenn er nicht mein Bruder wäre, wäre er mein bester Freund", schrieb Wepper in seiner Autobiografie "Ein ewiger Augenblick". Elmar Wepper starb im Oktober 2023 überraschend nach plötzlichem Herzversagen mit 79 Jahren.

Fritz Wepper war in erster Ehe mit Angela von Morgen verheiratet, 2019 vermählte er sich mit der Regisseurin Susanne Kellermann. Aus den Ehen gingen zwei Kinder hervor. 2021 machte Wepper eine Krebserkrankung öffentlich und zog sich als Schauspieler zurück. Mit ihm verlieren Deutschland und Österreich einen Fernsehliebling der alten Schule. (Doris Priesching, 25.3.2024)

