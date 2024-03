Mutter Babette (Helena Bonham-Carter) und die junge Version von Nicholas Winton, gespielt von Johnny Flynn. 2024 SquareOne Entertainment

Der Zweite Weltkrieg begann mit dem Angriff Deutschlands auf Polen am 1. September 1939. Aber schon vorher hatte sich Deutschland kontinuierlich Territorium einverleibt, in einem Triumphzug, wie 1938 in Österreich, oder mit der "Zerschlagung der Rest-Tschechei" im März 1939. Das Jahr zwischen diesen beiden Daten war für viele jüdische Menschen in Mitteleuropa eine letzte Gelegenheit, sich vielleicht noch in Sicherheit zu bringen. James Hawes erzählt mit dem Filmdrama One Life von einem Helden dieser Tage.

Nicholas Winton, Angestellter eines Finanzinstituts in London, reiste 1938 nach Prag und zog dort Schlüsse aus dem, was er sah. Er organisierte für zahlreiche Kinder eine Möglichkeit, nach England auszureisen, wo sie "vorübergehend" bei Pflegeeltern unterkommen sollten. Gegen eine träge Bürokratie und gegen jede logistische Wahrscheinlichkeit konnten schließlich 669 jüdische Kinder mit speziellen Visa im Zug durch das feindliche Deutschland hindurch ausreisen. Auch aus Österreich gab es vergleichbare Kindertransporte, noch heute sind Menschen am Leben, die ihre Rettung Menschen wie Nicholas Winton verdanken.

Zwei Schauspieler für einen Mann

Im Film gibt es zwei Schauspieler für ihn. Anthony Hopkins spielt ihn als älteren Mann, der 1987 in der Kleinstadt Maidenhead westlich von London lebt. Er hütet in einer ledernen Aktentasche ein Scrapbook, in dem er Zeugnisse aus der damaligen Zeit aufbewahrt. Seine innere Anspannung hat auch damit zu tun, dass er nicht so recht weiß, was er mit diesem wertvollen Material tun soll. Johnny Flynn spielt den jungen Winton, der zwischen London und Prag das schier Unmögliche möglich macht, unterstützt von seiner Mutter Babette (Helena Bonham-Carter spielt eine tatkräftige Society-Lady).

Anthony Hopkins hatte zuletzt in dem Demenzdrama The Father einen großen Auftritt. Er verleiht One Life ein Prestige, mit dem die Produktion ohnehin wegen des Themas rechnen konnte. Während die Passagen, die während der Naziherrschaft in Prag spielen, weitgehend den ausstattungsrealistischen Konventionen entsprechen, machen die Szenen mit Hopkins einen gewissen Unterschied. Sie führen in ein England, das 1987 keinerlei Ahnung von diesem Kapitel seiner Geschichte hatte.

Winton machte verschiedene Anstalten, seine Archivbestände zuständigen Stellen zu überantworten. Dann kam er in Kontakt mit Betty Maxwell (Marthe Keller), der Frau eines der damaligen Zeitungsmagnaten (Robert Maxwell wird gelegentlich mit Rupert Murdoch verglichen, dem Vorbild für den Patriarchen in der TV-Serie Succession). One Life wird schließlich zu einem etwas rührseligen Mediendrama. Ein bedeutendes Kapitel aus der Judenverfolgung vor dem Zweiten Weltkrieg ist nun auch in einem Film festgehalten, der vielleicht eher dokumentarisch, angereichert mit Archivmaterial, mehr Sinn ergeben hätte. (Bert Rebhandl, 26.3.2024)