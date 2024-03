Eine mittlere zweistellige Zahl an islamistischen Hochriskogefährdern gebe es in Österreich, sagte Omar Haijawi-Pirchner, Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Dienstagfrüh im "Morgenjournal" auf Ö1. Und die Gruppe könne durch den Anschlag auf eine Konzerthalle in Moskau wachsen. "Wir haben Netzwerke des IS und Al-Kaida", sagt Pirchner, und man bereite sich auf die Bedrohungslage konkret vor.

"Wir haben in den letzten Monaten mehrere Anschläge des IS-KP (Islamischer Staat – Provinz Khorasan, Anm.) gesehen, vorwiegend in Asien", so Pirchner, was er als Bestätigung der Warnung des DSN aus dem Mai des Vorjahres sieht. "2023 gab es in Österreich viele Festnahmen im Bereich des islamistischen Terrorismus und Extremismus – einige geplante Angriffe wurden so verhindert", sagt er und erinnert an die Regenbogenparade oder den geplanten Anschlag am Wiener Hauptbahnhof.

Omar Haijawi-Pirchner ist überzeugt, dass der Anschlag in Moskau weitere Einzelpersonen und Kleinstgruppen inspiriert. APA/EVA MANHART

Islamistische Propaganda werde online "versprüht und wirkt", erklärt Pirchner die Situation. Dadurch würden sich Einzelpersonen und Kleinstgruppen angespornt fühlen. "Anschläge führen dazu, andere zu motivieren, und das erhöht die Gefährdungslage", sagt Pirchner.

Unterschiedliche Einschätzungen

Eine aktuelle Bedrohungslage für Österreich sehe er aber nicht. Wohl gebe es aber eine "latent erhöhte Gefährdung", wie sie auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ansprach. Terrorforscher Peter Neumann vom King's College in London zählt Österreich indes zu den Ländern, in denen der IS-PK besonders aktiv ist, und erklärte in der "ZiB 2" am Montagabend, dass er die höchste Terrorgefahr derzeit in Russland, Deutschland und Österreich sehe.

Für die Osterfeste und die christlichen Veranstaltungen in den nächsten Tagen werden vom DSN Gefährdungseinschätzungen erstellt, die als Basis für die Bundes- und Landespolizei dienen, um Schutzmaßnahmen umzusetzen. Zum Einsatz kommen Uniformierte wie auch verdeckte Kräfte und Drohnen.

Forderung nach Bundestrojaner

Pirchner nutzt die Lage abermals, um seine Forderung nach dem Bundestrojaner zu wiederholen. Unter den Einzelpersonen, die sich nun weiter radikalisieren, seinen nämlich auch Menschen, "die nicht unter der Sicht der Sicherheitsbehörden stehen. Wir sind gerüstet, brauchen aber die Ermittlungsbefugnisse im technischen Bereich", sagt Pirchner.

Er weist auch darauf hin, dass heimische Entscheidungsträger aus Wissenschaft, Wirtschaft und auch der Politik im Fokus russischer Desinformationskampagnen stünden. Welche Parteien er damit im Speziellen meine, will er nicht konkretisieren. Er sieht alle politischen Entscheidungsträger als Ziel der Desinformation. Pirchner meint aber, dass rechtsextreme Kanäle mit russischer Propaganda voll seien. Damit nicht genug, gehe es auch um Spionage. (red, 26.3.2024)