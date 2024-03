Die beliebte Problemschülerin aus "Fack Ju Göhte" kehrt zurück und bringt feministischen Spirit in die Welt der Gebrüder Grimm

Dornröschen hatte mit Aladin eigentlich nichts zu tun. Bei "Chantal im Märchenland" sprühen zwischen Chantal (Jella Haase) und Aladin (Mido Kotaini) jedoch die Funken. Constantin Film Verleih/Timpen

Jedes Kind kennt das Märchen von Dornröschen, das sich an der Spindel stach, in einen hundertjährigen Schlaf fiel und von einem Prinzen wachgeküsst wurde. Im Fack Ju Göhte-Spin-off Chantal im Märchenland schreibt Chantal Ackermann (Jella Haase), die ehemalige Problemschülerin aus der 10b, die Geschichte neu.

Chantal umgeht die Spindel und verliebt sich stattdessen in Aladin (Mido Kotaini), der noch nicht mit einem fliegenden Teppich umherjettet, sondern Bediensteter des Königs ist. Dem Prinzen Bosco hilft sie dabei, zu seinen Gefühlen zu stehen, denn in Wahrheit fühlt er sich zu Männern hingezogen. Überzeugend verkörpert wird der sensible Prinz von Max von der Groeben, der auch den draufgängerischen Goethe-Schüler "Danger" mimte.

Patriarchales Märchenland

Eine wichtige Rolle kommt Nora Tschirner als gekonnt-mysteriöse Hexe Sansara zu. Sie weiht Chantals beste Freundin Zeynep zur Hexe, damit sie den zerbrochenen Zauberspiegel reparieren kann. Der ist für das Schlamassel verantwortlich: Um eine erfolgreiche Influencerin zu werden, nahm Chantal in der echten Welt an einer Kampagne teil, bei der sie ein Werbevideo für Kaugummi drehen sollte. Dabei stießen sie und Zeynep auf einen Spiegel, der anders als gedacht keine technische Spielerei, sondern ein magisches Portal war und sie unfreiwillig in die Welt der Gebrüder Grimm zog.

Chantal im Märchenland I Offizieller Trailer

Constantin Film

Bei Regisseur Bora Dagtekin erscheint das Märchenland allzu weltlich. Das Königreich wird von einem verzogenen Bengel mit fragwürdigem Frauenbild regiert. Seine eigene Gemahlin hält er in einem Gemälde gefangen, damit sie nicht vor ihm fliehen kann, über andere Frauen verbreitet er falsche Gerüchte.

Vor allem Fans von Dagtekins Fack Ju Göhte-Reihe werden sich über seinen neuen Film freuen, denn die Charaktere sind im Prinzip dieselben geblieben. Nur eben mit mehr Glitzer und vor schillerndem Schloss. Auch Elyas M'Barek hat als Lehrer Zeki einen kurzen Gastauftritt.

Genau wie 2017, als der dritte Teil rund um die Schule erschien, kauft man der heute 31-jährigen Jella Haase die Rolle der Prolltussi immer noch ab. Auch wenn manche ihrer Ausdrücke oder Duckface-Fotos wie aus der Zeit gefallen wirken. Genau wie patriarchales Machtgehabe eben auch. (Patricia Kornfeld, 27.3.2024)