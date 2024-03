Fußballer Rüdiger und DFB stellen Strafanzeige gegen Ex-"Bild"-Chef Reichelt; Terrorforscher Neumann sieht höchste Bedrohung, auch in Österreich; "Millionenshow" in ORF 2 bei TV-Quote weit vor Schalkos "Kafka" in ORF 1

Hier kommen die Mediennews von heute:

ORF-Chefredaktionstrio im Interview: "Wir geben keinen Interventionen nach" - Johannes Bruckenberger, Gabi Waldner-Pammesberger und Sebastian Prokop sprechen über Desavouierungsversuche der Politik, transparente Gehälter und Hans Bürger

Das Trio an der Spitze der ORF-Redaktionen (von links): Sebastian Prokop, Gabriele Waldner-Pammesberger und Johannes Bruckenberger. Foto: APA/ORF/HANS LEITNER

Terrorforscher in der "ZiB 2": Höchste Bedrohung, auch in Österreich - Peter Neumann vom King's College in London zählt Österreich zu den Ländern, in denen der ISPK besonders aktiv ist

Rüdiger gegen Reichelt: Teamspieler Rüdiger und DFB stellen Strafanzeige gegen Ex-"Bild"-Chef Reichelt - Der Profifußballer geht juristisch gegen den Journalisten vor. Der frühere "Bild"-Chefredakteur und "Nius"-Journalist hatte eine Geste Rüdigers in einem Instagram-Post als "Islamisten-Gruß" bezeichnet

Imagefilm mit Rülpsern: Irrtümlich veröffentlichtes Tirol-Werbevideo sorgt für Aufregung - Spot sei nicht für die Öffentlichkeit gedacht - Landesrat Gerber fordert Aufklärung von Lebensraum Tirol Holding - Entschuldigung von Tirol-Werbung-Chefin Seiler

TV-Quote: "Millionenshow" in ORF 2 weit vor Schalkos "Kafka" in ORF 1 - 168.000 Zuschauer und Zuschauerinnen im Schnitt für Folge drei der Schalko-Serie im Hauptabend, 618.000 sahen parallel die "Millionenshow" in ORF 2

ORF-Beitrag: ORF-Stiftungsrat Westenthaler hält ORF-Beitrag in derzeit geltender Form für rechtswidrig - Er fordert eine Sondersitzung des Stiftungsrats und sieht "massiv Gefahr in Verzug" - KommAustria stellte schon Mitte Februar fest, dass der Betrag für 2024 bis 2026 mit höchstens 15,30 pro Monat nach ihrer Auffassung schon festgelegt sei

Neuer Bremer "Tatort": Die dunklen Seiten der bürgerlichen Welt - Abenteuer wird zum Horrortrip - Am Ostermontag um 20.15 Uhr auf ORF 2 und in der ARD

Switchlist: "Kampfzone Körper" und "Japan im Wandel", außerdem eine Reportage über britische Pubs, das Freundschaftsspiel Österreich gegen die Türkei und eine Doku über den Heiligen Gral - TV-Tipps für Dienstag

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.