Der große KI-Trend und die breite Verfügbarkeit haben laut Google auch die Verbreitung von betrügerischen Anzeigen verschlimmert. AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Google hat 2023 mehr als 5,5 Milliarden Werbeanzeigen blockiert oder entfernt, die gegen die Richtlinien des US-Onlinekonzerns verstoßen haben oder betrügerischen Absichten dienen sollten. Das geht aus einem Bericht von Google zu Anzeigensicherheit hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Zu den blockierten Inhalten gehöre Werbung für gefährliche Produkte oder sexuelle Inhalte. Dazu kämen Anzeigen, die unseriös oder betrügerisch etwa eine Wunderheilung oder schnellen Reichtum versprächen.

KI war großer Trend

Google-Manager Duncan Lennox, der bei dem Suchmaschinenbetreiber als Vice President für die Anzeigensicherheit zuständig ist, sagte: "Ziel von Google ist es, betrügerische Anzeigen zu erkennen und entsprechende Konten zu sperren, bevor sie auf die Google-Plattformen gelangen, oder sie sofort zu entfernen, sobald sie entdeckt werden."

Der wichtigste Trend im Jahr 2023 seien die Auswirkungen der generativen künstlichen Intelligenz gewesen, wie man sie von Chatbots wie Google Gemini her kennt. Diese neue Technologie habe relevante und bedeutende Veränderungen in der digitalen Werbebranche ausgelöst – von Leistungsoptimierungen bis zur Bildbearbeitung. "Es steht aber auch außer Frage, dass die Einführung von leicht verfügbaren KI-Videotools die Verbreitung von betrügerischen Anzeigen mit sogenannten Deepfakes verschlimmert hat", sagte Lennox.

Deepfakes sind Fotos, Videos oder Audiodateien, die mithilfe von künstlicher Intelligenz absichtlich verändert werden. Man sieht oder hört Personen, die Sachen tun oder sagen, die sie tatsächlich niemals getan oder gesagt haben.

Der Google-Manager betonte, die KI helfe gleichzeitig dabei, betrügerische Inhalte zu erkennen und die Richtlinien von Google durchzusetzen. An 90 Prozent der Blockierentscheidungen sei KI maßgeblich beteiligt. Wenn die Werbetreibenden oder Publisher meinen, dass die KI einen Fehler gemacht habe, würden Google-Teams dies überprüfen. In den Fällen, in denen man auf Fehler stoße, nutze man diese Erkenntnisse, um die Systeme weiter zu verbessern.

2023 hat Google nach Angaben von Lennox nicht nur 5,5 Milliarden fragwürdige oder gar betrügerische Anzeigen entfernt, sondern auch 12,7 Millionen Konten von Werbetreibenden blockiert oder entfernt, was fast einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr entspreche. Die Zahl sämtlicher Werbeschaltungen im Jahr auf den eigenen Seiten oder über das Werbenetzwerk von Google kommuniziert das Unternehmen nicht. Branchenexperten schätzen, dass die Server von Google täglich durchschnittlich rund 30 Milliarden Mal eine Werbeanzeige ausliefern. (APA, 27.3.2024)