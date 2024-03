AUA-Vorstandsvorsitzende Annette Mann zu Gast im ORF in der "ZiB 2". Screenshot

400 Flüge für Ostern gestrichen, rund 52.000 Passagiere sind betroffen: In der Haut der Verhandlungspartner möchte man derzeit nicht stecken. Einen Einblick, wie verhärtet die Fronten sind, zeigte am Dienstagabend ein Gespräch zwischen der AUA-Vorstandsvorsitzenden Annette Mann und Armin Wolf. Die Forderungen der Gewerkschaft seien "absolut unrealistisch" und lägen "weit über der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der AUA", sagte Mann.

Etwas eckig wurde es in der runden Darstellung der Managerin, als es um ihre Nichtanwesenheit bei den Verhandlungsrunden ging. Immerhin gab es bereits 17 davon, und sie sei in keiner einzigen dabei gewesen. "Ich sitze hier, ich bin jederzeit verfügbar. Ich stehe für alle Gespräche zur Verfügung, und ich führe auch viele Gespräche", sagte Mann. "Also mir das jetzt in die Schuhe zu schieben von der Gewerkschaft, dass ich nicht verfügbar wäre: Ich glaube, das ist ein relativ billiger Trick." Nach Handausstrecken klang das eher nicht.

"Wird die AUA in ihrer jetzigen Form keine Zukunft haben"

Auch dass Kolleginnen und Kollegen bei der Lufthansa ungleich mehr – im Schnitt um 40 Prozent – verdienen würden, wies Mann mit Hinweis auf unterschiedliche Arbeitsverträge als "Behauptung von der Gewerkschaft" zurück und holte schließlich zum finalen Schlag aus: Je höher der Abschluss ausfalle, "desto mehr Strecken werden bei uns einfach unrentabel sein", argumentierte die Managerin.

Und: "Wenn hier 60 Prozent der Strecken nicht mehr profitabel geflogen werden können, weil wir der Gewerkschaft nachgeben, dann wird die AUA in ihrer jetzigen Form hier keine Zukunft haben." Die nächste Verhandlungsrunde stehe noch nicht fest. Ob Annette Mann am Verhandlungstisch sitzen werde, wollte Armin Wolf wissen. "Wir werden das im Verhandlungsteam klären." Jetzt wird erst einmal gestreikt. (Doris Priesching, 27.3.2024)