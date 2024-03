Rund 50.000 Fluggäste sind von den Ausfällen betroffen. APA/EVA MANHART

Wien/Schwechat/Frankfurt – Beim Arbeitskampf des Boardpersonals der AUA gab es auch Mittwochmorgen keine Bewegung. Nachdem Dienstagabend AUA-Chefin Anette Mann in der "ZiB" noch einmal vor einem schweren Streik-Schaden für die Airline warnte, wiederholte am Mittwoch vida-Chef Roman Hebenstreit den Gewerkschafts-Standpunkt, dass es bei der Bezahlung im Vergleich zur Konzernmutter Lufthansa eine "eklatante Ungleichbehandlung" gibt und den AUA-Beschäftigten kein faires Gehaltsangebot vorliegt.

ZIB 2: AUA-Chefin Mann: "Können Forderungen nicht einfach so nachgehen"

ORF

Bereits am Dienstag hatten die Austrian Airlines bekannt gegeben, in der Zeit von 28. März, 00:00 Uhr bis 29. März, 12 Uhr rund 400 Flüge ausfallen zu lassen. Grund sei die Streikdrohung der Gewerkschaft vida, die bei Umsetzung eine Vorlaufzeit zur Umbuchung der Flüge brauche. Die etwa 50.000 betroffenen Fluggäste würden aktiv informiert. Die Austrian Airlines bieten kostenlose Stornos und Umbuchungen an.

Wochenlanger KV-Streit

Hebenstreit meinte im Ö1-"Morgenjournal", dass ihm die Situation für die Flugreisenden sehr leid tue, er möchte sich dafür auch "aufrichtig entschuldigen", aber die AUA habe die Belegschaft "in die Maßnahme gezwungen". Wäre das am Tisch liegende Angebot der Arbeitgeber nachhaltig, hätte man zugestimmt – aber hier würde vom Airline-Management nicht ehrlich agiert, sondern schön gerechnet. "Das wird eine schwierige Situation (...) Wir waren und wir sind verhandlungsbereit, bis zur letzten Minute, und danach", so der Arbeitnehmervertreter.

Der KV-Streit zieht sich nun schon seit Wochen. Bei einer Betriebsversammlung am 1. März fielen 112 Flüge aus und rund 12.000 Passagiere waren betroffen. Aufgrund einer für 8. März angekündigten und dann verschobenen Betriebsversammlung wurden 150 Flüge gestrichen. Knapp eine Woche darauf, am 14. März, fand schließlich die Betriebsversammlung statt, wegen der erneut 120 Flüge ausgefallen sind. (APA, red, 27.3.2024)