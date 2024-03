In einer Videobotschaft betont Trump, Christentum und Religion seien die Dinge, die den Vereinigten Staaten am meisten fehlten. AP/Mike Stewart

Washington – Kurz vor Ostern hat US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump den Verkauf einer von ihm geförderten Bibel angekündigt. Sein "Lieblingsbuch" stehe für 59,99 US-Dollar zum Verkauf, teilte er am Dienstag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social laut Kathpress mit. Die Bibelexemplare werden demnach in Zusammenarbeit mit dem Countrymusiker Lee Greenwood verkauft, dessen Hit "God Bless the USA" (Gott segne die USA) auf jeder Trump-Wahlkampfveranstaltung gespielt wird.

"Frohe Karwoche! Bringen wir Amerika wieder zum Beten!" ("Let's make America pray again"), so Trump in einer Abwandlung seines Slogans "Make America great again" (Macht Amerika wieder groß). "Im Vorfeld von Karfreitag und Ostern möchte ich Sie ermutigen, sich ein Exemplar der 'God Bless the USA'-Bibel zu besorgen", so der Republikaner, der im November erneut zum US-Präsident gewählt werden will.

Jedem Amerikaner eine Bibel

In einer Videobotschaft betont Trump, Christentum und Religion seien die Dinge, die den Vereinigten Staaten am meisten fehlten. Das Land gerate "aus den Fugen", Amerika habe "die Religion verloren" – und er glaube fest daran, dass den Menschen der Glaube zurückgegeben werden müsse. Jeder Amerikaner brauche zu Hause eine Bibel. "Und ich habe viele, es ist mein Lieblingsbuch", so Trump.

"Wir lieben Gott", so der frühere US-Präsident. Es sei von großer Bedeutung, Gott zu schützen und zu verteidigen. Christliche Werte, auf deren Fundament die USA gegründet worden seien, würden angegriffen wie nie zuvor, Christen würden "belagert" – dem müsse man sich entgegenstellen. "Letztlich werden wir uns nicht vor den Bürokraten in Washington verantworten müssen, sondern vor Gott im Himmel."

Wahlkampfkosten

Die Bibel wird auf einer Website angeboten, deren Betreiber damit werben, es sei "die einzige Bibel, die von Donald Trump gefördert wird". Sie sei leicht lesbar, mit großer Schrift und einem schlanken Design, das "einlädt, das Wort Gottes überall und jederzeit zu erkunden".

Neben der klassischen englischen Übersetzung der Bibel, der King-James-Version, enthält das Buch weitere Texte, etwa die US-Verfassung, die Bill of Rights und die Unabhängigkeitserklärung. Auf der Website wird betont, dass die Einnahmen aus dem Verkauf nicht zur Finanzierung von Trumps Wahlkampf verwendet würden. (APA, 27.3.2024)