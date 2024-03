Das Langstreckenflugzeug ist am Dienstagabend, 26. März 2024, in Wien gelandet, wie das Branchenportal "Austrian Wings" berichtete APA/AUSTRIAN WINGS MEDIA CREW

Wien/Schwechat – Zur Zeit hat die AUA zwar andere Probleme, kann aber auch etwas Positives vermelden: Nach mehreren Verzögerungen hat die Fluglinie ihren ersten von insgesamt elf bestellten Boeing 787-9 Dreamliner erhalten. Das Langstreckenflugzeug ist am Dienstagabend in Wien gelandet, wie das Branchenportal Austrian Wings berichtete. Dort ist auch zu lesen, dass die AUA zum ersten Mal seit gut 30 Jahren offizielle einen neuen Langstreckentyp einflottet. Lackiert war die Maschine bei ihrer Ankunft allerdings noch in den Farben des vorherigen vietnamesischen Betreibers Bamboo Airways. Auf die AUA als künftigen Nutzer weisen jedoch schon jetzt das Kennzeichen OE-LPM und die rot-weiß-rote Flagge am Heck hin. Der Dreamliner soll bereits im Laufe des Sommerflugplans 2024 für die AUA zum Einsatz kommen. (APA, red, 27.3.2024)