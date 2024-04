Position | Lisl Ponger | « Diagonale – Festival des österreichischen Films

Lisl Ponger, geboren 1947 in Nürnberg. Fotoklasse an der Höheren Graphischen Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt in Wien. Von 1974 bis 1978 Aufenthalt in USA und Mexiko. Filme seit 1979. 1988 Österreichischer Förderungspreis für Filmkunst, 1994 Würdigungspreis für Filmkunst. Gründungsmitglied von sixpack, Mitglied der Wiener Secession. Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland. Lebt und arbeitet in Wien.